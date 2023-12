CAN 2023 : « Nous ne sommes pas favoris pour le titre », Belmadi

Comme prévu, le sélectionneur national Djamel Belmadi a animé ce matin une conférence de presse. Il évoque plusieurs points concernant la CAN-2023 en Côte d’Ivoire.

Belmadi parle des favoris pour le sacre africain au pays des Eléphants. Il affirme que la sélection nationale n’est pas favorite après sa sortie du premier tour de la dernière édition de la CAN et son élimination de la Coupe du Monde-2022 au Qatar.

« Quand on entame une compétition, c’est toujours pour aller loin, pour aller vaincre. Ce sera une lutte acharnée en Côte d’Ivoire. Les favoris ? Ils sont connus. Il y a le Maroc, la Tunisie, l’Egypte, le Sénégal ou encore, la Côte d’Ivoire, en étant le pays organisateur du tournoi. Nous, nous partirons en position d’une équipe qui ne s’est pas qualifiée pour la Coupe du Monde et qui a été éliminée du premier tour de la dernière édition de la CAN. Ainsi, nous ne sommes pas favoris ». Dira-t-il.

Le driver des Verts parle du stage qui se déroulera au Togo. « L’idée de se préparer dans un pays africain date depuis longtemps. On a fini par opter pour le Togo. La raison est simple, cela va nous permettre de bien s’acclimater en prévision de la CAN. On va disputer deux matchs amicaux, respectivement face au Togo et Burundi. J’avoue que c’est difficile de trouver un pays où se préparer avec des sparring-partners idéals ». A-t-il indiqué.

Belmadi évoque le retour de M’bolhi et Belaïli

La liste des joueurs retenus pour la CAN-2023 a été marquée par le grand retour de Raïs Wahab M’bolhi et Youcef Belaïli après une longue absence. Djamel Belmadi a commenté leur retour. En effet, le sélectionneur national attend beaucoup d’eux lors du tournoi continental.

« S’ils sont là, ce n’est pas par rapport à leur expérience, mais parce qu’ils affichent un certain niveau de jeu. Ils sont capables de remplir un certain rôle durant la compétition ». Dira-t-il.