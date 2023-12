CAN 2023 : « nous irons en Côte d’Ivoire pour remporter notre troisième coupe », Belaili

À quelques semaines du coup d’envoi de la compétition continentale la plus huppée de l’Afrique, la Coupe d’Afrique des Nations, l’international algérien, Youcef Belaili, s’est livré au micro de la CAF.

En effet, dans une interview accordée au site de l’instance footballistique africaine, Belaili a affiché ses objectifs, et ceux de l’Algérie, lors de la prochaine édition de la CAN. D’emblée, Belaili a souligné le caractère physique des sélections africaines en affirmant que la lutte pour le Graal continental sera acharnée.

Il déclare : « Je m’attends à ce que le niveau soit bon. Nombreuses sont les équipes qui ont un jeu très physique », lit-on. Revenant sur la prochaine participation de l’Algérie, le joyau du football algérien local a dit, « L’Algérie est en forme actuellement et nous allons tout donner pour aller le plus loin possible lors de cette CAN. », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Belaili a tenu à réaffirmer les ambitions des Verts lors de la CAN Ivoirienne en 2024 en indiquant que « la sélection algérienne ira en Côte d’Ivoire pour faire un bon résultat et pourquoi pas gagner la Coupe d’Afrique des Nations. »

Belaili aurait rejoint le stage de la sélection algérienne

Selon des informations de la presse algérienne, Youcef Belaili aurait pris part aux premières séances d’entraînement de l’équipe d’Algérie à Sidi-Moussa.

Les mêmes sources indiquent que l’entraîneur du Mouloudia d’Alger, Patrick Beaumelle, aurait donné son accord à Belaili pour qu’il puisse s’entraîner avec les premiers internationaux arrivés à Alger en vue de préparer la Coupe d’Afrique des Nations.

Par ailleurs, le natif d’Oran devra faire son retour avec les mouloudéens pour disputer le très attendu derby de la capitale face à l’USMA.

🚨Youcef Belaïli est actuellement au CTN de Sidi Moussa pour suivre une préparation physique à la demande de Djamel Belmadi. Youcef Belaïli sera libéré la veille du derby MCA – USMA. Il disputera le match et rejoindra le reste du groupe de l'EN au Togo !