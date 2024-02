CAN 2023 : Mustapha Ghorbal reçoit une mauvaise nouvelle de la CAF

Mustapha Ghorbal reçoit une mauvaise nouvelle de la commission d’arbitrage de la confédération africaine de football. En effet, son nom ne figure pas dans la liste des arbitres retenus pour officier les matchs des demi-finales, la finale ou encore, le match de la troisième place de la Coupe d’Afrique des Nations-2023.

La commission d’arbitrage de la confédération africaine de football a dévoilé la liste des arbitres retenus pour officier les derniers matchs de la Coupe d’Afrique des Nations-2023, à savoir les demi-finales, la finale ainsi que le match de la troisième place. Le nom de Mustapha Ghorbal et ceux de ses assistants n’y figurent pas.

Ainsi, l’arbitre international algérien de 38 ans va plier bagages pour rentrer en Algérie. Une mauvaise nouvelle pour lui dans la mesure où il prétendait officier la finale de la CAN-2023, lui qui fait partie de l’un des meilleurs arbitres du continent. C’est aussi le cas pour ses assistants Mokrane Gourari, Abbès Akram Zerhouni ainsi que l’autre arbitre algérien Youcef Gamouh.

Seul Benbraham retenu pour la VAR

Mustapha Ghorbal va donc quitter la Côte d’Ivoire avec à son actif deux matchs. Il s’agit du choc Côte d’Ivoire-Nigéria, lors du premier tour de la CAN, ainsi que RD Congo-Guinée, en huitièmes de finale. Et pourtant, il a été l’auteur d’un bon arbitrage lors des deux matchs. De quoi susciter les interrogations quant aux raisons qui ont poussé la commission d’arbitrage de la CAF de ne pas le reconduire pour le reste des matchs de la CAN.

Parmi les cinq arbitres algériens retenus pour la CAN-2023, seul Lahlou Benraham va rester mobilisé en tant qu’arbitre de la VAR. Une tâche à laquelle il a été confiée depuis l’entame de la compétition continentale.