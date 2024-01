CAN 2023 : Mustapha Ghorbal désigné pour officier un match choc

La commission de l’arbitrage de la confédération africaine de football a désigné l’arbitre algérien Mustapha Ghorbal pour officier un match choc de la CAN-2023. Il sera assisté d’un compatriote, tandis que deux autres arbitres algériens ont été désignés à la VAR.

Comme tout le monde le sait, la commission d’arbitrage de la confédération africaine de football a retenu cinq arbitres algériens pour la Coupe d’Afrique des Nations-2023 qui se déroule en Côte d’Ivoire. En effet, il s’agit de Mustapha Ghorbal et Youcef Gamouh comme des arbitres principaux, Abbès Akram Zerhouni et Mokrane Gourari comme des assistants et enfin Lahlou Benbraham arbitre de la VAR.

Cinq depuis le coup d’envoi de la compétition continental, un arbitre algérien a été désigné pour officier un match. Mustapha Ghorbal, puisque c’est de lui qu’il s’agit, va diriger le choc Côte d’Ivoire-Ghana. Un match qui aura lieu demain à 18h, au stade d’Ebimpe d’Abidjan.

L’arbitre international algérien, qui jouit d’une très bonne réputation, fera en sorte de se montrer correct et faire une bonne partie. Ce sera la meilleure façon pour honorer le sifflet algérien.

Zerhouni pour assister à Ghorbal, Benbraham et Gourari désignés à la VAR

Mustapha Ghorbal sera assisté de son compatriote, Abbès Akram Zerhouni. La commission de l’arbitrage de la confédération africaine de football a également désigné deux autres arbitres algériens pour le choc Côte d’Ivoire-Ghana. En effet, il s’agit de Lahlou Benraham et Mokrane Gourari.

Benraham a été désigné arbitre de la VAR et sera assisté de Gourari. Tout comme Ghorbal, les arbitres algériens désignés feront de leur mieux pour être à la hauteur demain soir.