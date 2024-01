A la veille de la rencontre de l’Equipe d’Algérie contre le Burkina Faso, pour le compte du second match de poule de la CAN 2024, qui se déroule en Cote d’Ivoire, l’entraîneur national Djamel Belmadi a tenu aujourd’hui, le vendredi 19 janvier 2024, une conférence de presse au stade de la Paix de Bouaké en Côte d’Ivoire, et il était accompagné du milieu de terrain des Verts, Ismaël Bennacer.

Belmadi a déclaré lors de cette conférence : » Ça va être un match difficile pour les deux équipes. Je ne pense pas que ce soit capital encore car il reste encore un troisième match. Cependant, On ne pense pas au troisième match. Pour l’heure, on ne pense qu’au match de demain face au Burkina Faso « .

De plus, le sélectionneur des Verts s’est exprimé sur le premier match contre l’Angola, qui s’est soldé par un résultat de 1 à 1, en disant « Nou voulions les trois points contre l’Angola. » Tout en affirmant que l’objectif maintenant est de gagner le match contre le Burkina Faso, tout en exprimant sa détermination et celle des joueurs de l’EN de remporter ces trois points.

Pour sa part, le milieu de terrain des Verts, Ismaël Bennacer a déclaré que » Le groupe est toujours concentrés et la rencontre contre le Burkina Faso est très importante « .

Belamdi s’exprime sur les critiques contre Mahrez

En outre, selon Belmadi, le score de 1-0 n’est pas suffisant dans le football, tout en exprimant son inquiétude, qui est celle de » ne pas pouvoir proposer un beau jeu et de ne pas pouvoir construire le jeu et monter des attaques en continu avec un grand nombre de joueurs. »

Pour ce qui est des critiques contre le capitaine des Verts, Riyad Mahrez , le séléctionneur national a dit que ce dernier » subit les critiques depuis 2019. Il est connu et il n’a pas de problèmes avec ça. Ceux qui le critiquent sont connus « .