CAN 2023 : Madjid Bougherra dévoile ses favoris, sans l’Algérie

Selon l’ex-sélectionneur nationale A’, Madjid Bougherra, la Côte d’Ivoire, le Maroc et l’Égypte sont les grands favoris pour la CAN-2023. Il explique pour quelles raisons il ne cite pas l’Algérie parmi les prétendants sérieux pour le prestigieux titre continental.

Actuellement entraineur d’Al-Markhiya, au Qatar, Madjid Bougherra a accordé une interview exclusive au journal algérien « L’Expression ». Il parle notamment de la CAN-2023, où il parle des chances de la sélection nationale pour rééditer l’exploit de 2019 en Égypte. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’attend à une mission difficile pour les Verts en Côte d’Ivoire.

« En ce qui concerne les chances de l’Algérie, c’est un peu comme ce que j’ai vécu lors du dernier CHAN, où chaque équipe démarre avec les mêmes chances de réussir un exploit […] Pour moi, rien ne sera facile ». Dira-t-il d’emblée.

Et d’ajouter : « Le Burkina qu’on connaît très bien maintenant, avec des joueurs très coriaces qui arrivent et qui sont performants avec leurs clubs. L’Angola aussi, c’est pareil, c’est une équipe difficile à manier, bien regroupée derrière. Ensuite, il y a la Mauritanie avec son nouvel entraîneur qui a ramené, il faut le signaler, une certaine maturité dans le jeu de son équipe et une meilleure discipline. Donc voilà, tout cela me laisse dire que ce sera aussi difficile ».

Pourquoi l’Algérie n’est pas favorite, selon Bougherra ?

En parlant de la CAN-2023, Madjid Bougherra dévoile ses favoris, mais… sans l’Algérie. L’ex-sélectionneur national A’ s’explique.

« L’équipe qui reçoit la CAN est souvent le favori naturel pour le sacre. Par ailleurs, la Côte d’Ivoire est aussi l’équipe qui a le plus de pression devant son public. Après, vous avez, l’Égypte, et sa grande expérience, le Maroc qui sort d’une belle Coupe du Monde ainsi que les autres outsiders ». A-t-il indiqué.

Et d’ajouter : « En ce qui concerne l’Algérie, je dirai que ça serait bien qu’on nous oublie un peu et qu’on fixe les projecteurs sur les autres équipes. Après, pour moi, au départ, tout le monde peut postuler au statut de favori, parce que tous les ténors d’Afrique voudront la gagner. On a vu la Zambie d’Hervé Renard qui avait remporté la CAN alors que personne ne les attendait. Donc, je préfère ne pas donner un tel ou tel favori même si la Côte d’Ivoire avec son grand potentiel et qui jouera à la maison sera aussi difficile à écarter ».

Pour conclure, l’ancien roc des Verts lance un message à Mahrez et consorts. « je souhaite beaucoup de réussite pour les Verts. On est tous derrière eux et inch’Allah cette CAN sera heureuse pour l’Algérie. Nous avons un bon potentiel, travaillons et restons soudés ».