CAN 2023 : la ville, les dates et les horaires de tous les matchs de l’équipe d’Algérie

Après s’être fixée sur ses adversaires lors du premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, la sélection algérienne connaît, désormais, les dates et la ville qui abritera ses matchs lors de la phase de poule de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

Ainsi, la Confédération africaine de football a dévoilé le calendrier de la 34ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.

Héritant du Burkina-Faso, de la Mauritanie et de l’Angola, la sélection algérienne de football a été versée dans le groupe D de la compétition.

Dans son communiqué, la CAF a indiqué que les matchs de la sélection algérienne lors du premier tour se dérouleront sur la pelouse du stade de la Paix à Bouaké.

En effet, située dans le centre du pays, à 350 km environ d’Abidjan, la ville de Bouaké, 832 371 habitants, abritera tous les matchs du groupe D de la CAN 2023. Le stade de Bouaké, baptisé stade de la Paix, peut accueillir 40 000 spectateurs assis, après sa réhabilitation.

Dans le même registre, la CAF a dévoilé les dates et les horaires de tous les matchs de la Coupe d’Afrique des Nations.

Ainsi, pour son entrée en lice, la sélection algérienne affrontera la sélection de l’Angola, le lundi 15 janvier 2024. Le premier match des Verts est programmé à 21h.

Le second match des hommes du sélectionneur, Djamel Belmadi, sera face à l’équipe du Burkina Faso. Ce match aura lieu le samedi 20 janvier à 15h.

Le dernier match des Verts lors de cette phase de poules sera face à la sélection de la Mauritanie, le mardi 23 janvier 2024 à 21h. Tous ces matchs se joueront sur la pelouse du stade de la Paix de Bouaké.

