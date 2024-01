CAN 2023 : la réponse forte de Belmadi pour un journaliste mauritanien sur son avenir

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a animé cet après-midi la conférence de presse d’avant-match face à la Mauritanie. Il a répondu aux différentes questions des médias présents.

C’est un Belmadi sous pression, mais très confiant. Il affirme que sa bande a à cœur de gagner demain face à la Mauritanie, synonyme de la qualification pour le prochain tour de la CAN-2023. « On ne veut pas rentrer au pays maintenant. On va jouer nos chances à fond face à la Mauritanie car on a à cœur d’aller le plus loin possible dans la compétition africaine. Les joueurs ont bien récupéré après le dernier match face au Burkina Faso. Ils sont prêts pour le match de demain ». Dira-t-il.

« Certes, il y aura de la pression sur nous demain dans la mesure où il s’agit d’un match décisif, mais on est habitué à ce genre de matchs. Personnellement, j’aime la pression. On respecte la Mauritanie, mais on va aborder le match très confiants. On a à cœur de bien faire et réaliser la victoire qui sera synonyme de la qualification ». A-t-il ajouté.

Le sélectionneur commente l’absence des deux cadres Ramy Bensebaini, suspendu, et Ismael Bennacer, blessé. « Ce sont deux absences de taille, certes, mais j’ai les solutions pour les pallier. Leurs remplaçants vont bien assurer la relève, j’en suis sûr ».

Par ailleurs, le driver des Verts a été interrogé par un journaliste mauritanien sur son avenir en cas d’élimination de la CAN-2023. Il répondra : « Inchalah, on va gagner demain ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Algerie360.com (@algerie360)

Belmadi défend une nouvelle fois Mahrez

Djamel Belmadi a été également interrogé sur la méforme de Riyad Mahrez, qui est passé à côté lors des deux premiers matchs de la CAN. Le sélectionneur national défend une nouvelle fois le capitaine des Verts.

« Je ne veux pas que les gens oublient ce que Mahrez sait faire. Ok, ce n’était pas ses deux meilleurs matchs en sélection, mais ne le tuez pas trop vite. Je ne vous dirais pas si il sera titulaire ou sur le banc, ce n’est pas le plus important. Ça reste notre capitaine, il a toujours joué sous pression, j’ai toute confiance en lui, l’équipe a toute confiance en lui ». Dira-t-il.