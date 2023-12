CAN 2023 : la CAF dévoile la liste élargie de Djamel Belmadi

La confédération africaine de football a dévoilé la liste élargie de Djamel Belmadi pour la CAN-2023. Une liste dans laquelle les noms de 50 joueurs y figurent, en attendant la liste finale de 27 joueurs qui sera bientôt communiquée.

La Coupe d’Afrique des Nations de l’édition 2023, qui aura lieu en Côte d’Ivoire, approche à grands pas. Il y a une semaine, Djamel Belmadi a établi une première liste élargie que la FAF a envoyée à la confédération africaine de football.

La première instance du football africain vient de la dévoiler. En effet, il s’agit une liste dans laquelle les noms de 50 joueurs y figurent. On cite notamment Yacine Brahimi, Amir Sayoud et Victor Lakhal. Il y a même ceux qui n’ont pas été convoqués depuis plusieurs années, entre autres Mehdi Zeffane et Faouzi Ghoulam.

Une liste dans laquelle on trouve cinq joueurs locaux qui évoluent en championnat national. Il s’agit de Raïs Wahab M’bolhi, Oussama Benbot, Zinedine Belaid, Djamel Belmari et Youcef Belaïli.

Rappelons que le sélectionneur national devra arrêter une liste finale de 27 joueurs qui sera bientôt communiquée. Cette dernière devra être envoyée à la confédération africaine de football avant le 3 janvier 2024.