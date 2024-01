CAN 2023 : « Je veux ma revanche en Côte d’Ivoire », Amoura

Mohamed-Amine Amoura a accordé une longue interview à « So Foot ». Le buteur de Saint-Gilloise, qui est annoncé comme l’une des grandes révélations de la CAN-2023, parle notamment de la compétition africaine.

Sur une courbe ascendante impressionnante, Mohamed-Amine Amoura raconte sa belle trajectoire. Au début de sa carrière, il ne s’attendait pas à ce qu’il viendra le jour où il évoluera avec un certain Riyad Mahrez en sélection nationale.

« Tous les joueurs ont des plans de carrière. Celui qui dit le contraire mentirait. Il est bien sûr impossible de tout prévoir, mais on se dessine tous des étapes que l’on essaye de suivre au mieux. Moi, il y a quatre ans, je n’avais rien, aujourd’hui, je joue avec Riyad Mahrez. (Rires.) Dès mes débuts à Sétif, mon objectif était de rejoindre l’Europe en très peu de temps. Je savais qu’une fois en Europe, les portes s’ouvriraient d’elles-mêmes ». Dira-t-il.

Décidément, il fait partie des plans de Djamel Belmadi. En effet, le sélectionneur national va beaucoup miser sur son attaquant lors de la CAN-2023. À quelques jours de l’entame du tournoi, le joueur parle d’une revanche.

« En 2022 au Cameroun, j’étais dans le groupe, mais je n’avais pas joué, et j’ai pu observer mes coéquipiers. Voir comment ils agissaient, se préparaient et emmagasiner l’expérience nécessaire pour aujourd’hui me sentir prêt […] J’ai une revanche personnelle à prendre sur l’édition au Cameroun, parce qu’on sort au premier tour, alors que nous étions tenants du titre ».

CAN 2023 : Amoura favorise le Maroc

Le meilleur buteur du championnat belge avec Saint-Gilloise évoque les chances de l’équipe d’Algérie dans la CAN-2023. Il révèle également ses favoris pour le titre continental.

« Dire que nous sommes favoris serait un mensonge. Nous avons une équipe en plein renouveau, avec des nouveaux qui intègrent doucement le groupe. Mais c’est sûr que nous sommes attendus, de par notre statut. Et puis nous avons retenu la leçon de la dernière CAN, tant au niveau de la préparation physique que du mental. On arrive avec la faim. Pour ce qui est de mes favoris, je placerai le Sénégal, l’Égypte, la Côte d’Ivoire et le Maroc en carré final ». A-t-il indiqué.

Entretien avec la future révélation de la CAN 2024. https://t.co/o8TvtYuKCo — SO FOOT (@sofoot) January 10, 2024