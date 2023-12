CAN 2023 : « Je ne peux pas dire non à l’appel de mon pays », Bennacer

Ismael Bennacer figure dans la liste élargie de Djamel Belmadi pour la CAN-2023. Sauf mauvaise surprise, il va aussi figurer dans la liste finale des 27. Le milieu de terrain de l’AC Milan commente son retour chez les Verts.

Ismael Bennacer est opérationnel depuis un mois déjà. Il continue à grignoter du temps de jeu avec l’AC Milan. Sa blessure fait partie du passé. Décidément, il tâchera à retrouver son meilleur niveau.

Fin de calvaire pour le joueur après plusieurs mois de convalescence en raison d’une méchante blessure au genou. Il figure dans la liste élargie de Djamel Belmadi pour la CAN-2023. Sauf mauvaise surprise, il va aussi figurer dans la liste finale des 27. Le milieu de terrain de l’AC Milan commente son retour chez les Verts.

« Je vais bien, je suis content car je suis de retour depuis un mois. Petit à petit, je retrouverai mon rythme. Mon genou va bien, tant mieux alors […] Quand votre équipe nationale vous appelle et que vous allez bien, c’est difficile de refuser. Si je ferai partie de la liste finale pour la CAN-2023, il est clair que je répondrai présent ». A-t-il confié, en marge du Meet&Greet avec les supporters de la Casa Milan.

Bennacer évoque ses ambitions en 2024

Le milieu de terrain de la sélection nationale évoque ses ambitions avec l’AC Milan pour la suite de la saison. « Je veux aussi apporter un plus à mon équipe en UEFA Europa League. C’est une compétition importante, je ferai de mon mieux pour contribuer aux bons résultats de l’AC Milan ». A-t-il indiqué.

Et d’ajouter : « Je veux me remettre en forme le plus vite possible. Si je vais bien, je peux apporter ma contribution. Nous sommes engagés dans plusieurs compétitions, nous ferons tout notre possible pour atteindre nos objectifs ».

Enfin, il commente la désignation de Zlatan Ibrahimović au poste de conseiller à l’AC Milan. « Ibra reste Ibra. Même s’il n’est pas sur le terrain, sa présence est toujours bénéfique pour l’équipe et le club, vu sa mentalité de gagnant. Je suis sûr qu’il va toujours apporter un plus ».