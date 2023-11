CAN 2023 : Ismael Bennacer reçoit une très bonne nouvelle

Ismael Bennacer est opérationnel plus tôt que prévu ! En effet, il fera partie du groupe retenu pour le prochain match de l’AC Milan ce week-end. Reste à savoir s’il va jouer ou non, mais le plus important, c’est d’être présent sur le banc. Enfin le bout du tunnel pour l’international algérien. Ses chances de jouer la CAN-2023 avec la sélection nationale s’augmentent.

Ismael Bennacer a repris les entrainements collectifs de l’AC Milan il y a quelques semaines. Totalement rétablis, il est de nouveau opérationnel. Il va pouvoir renouer avec la compétition officielle plus tôt que prévu.

En effet, et selon le journaliste italien Fabrizio Romano, connu pour ses informations crédibles, le milieu de terrain international fera partie du groupe retenu par l’entraineur Stefano Pioli pour le match qui opposera l’AC Milan à Frosinone. En attendant de savoir s’il aura la chance de jouer ou non, le fait d’être sur le banc, c’est déjà une chose positive.

