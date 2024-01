CAN 2023 : Ismael Bennacer ne jouera pas face à la Mauritanie

Ismael Bennacer ne sera pas concerné par le match face à la Mauritanie. Blessé à l’adducteur, il ne sera pas rétabli avant l’important rendez-vous de mardi.

Ismael Bennacer a été contraint de faire l’impasse sur le dernier match face au Burkina Faso. La veille du match, il a contracté une blessure à l’adducteur. Évacué à l’hôpital, il a passé une IRM afin de connaitre davantage la nature de sa blessure.

Certes, les résultats de l’IRM n’ont révélé rien de grave. Mais le milieu de terrain de l’AC Milan ne sera pas concerné par le match face à la Mauritanie. « Selon nos sources, Bennacer ratera le match face à la Mauritanie ». A annoncé la télévision nationale.

Belmadi va-t-il changer son schéma tactique ?

Il faut dire que forfait d’Ismael Bennacer pour le match face à la Mauritanie chamboule les plans de Djamel Belmadi. La raison est simple, il s’agit d’un élément important au sein de la sélection nationale.

Alors que son remplaçant lors du match face au Burkina Faso, Sofiane Feghouli en l’occurrence, n’a pas donné satisfaction, le sélectionneur national pourrait changer son schéma tactique lors de l’important match de mardi, qui s’annonce décisif pour la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. En effet, il pourrait passer du 4-3-3 au 4-4-2.

Dans ce cas, on s’attend à ce que Mohamed-Amine Amoura soit aligné parmi le onze de départ face aux « Mourabitoune ». Alors que Ramiz Zerrouki et Nabil Bentaleb seront reconduits dans la récupération, Riyad Mahrez et Youcef Belaïli devraient évoluer comme milieux de terrain excentrés, tandis que Baghdad Bounedjah et le buteur de Saint Gilloise devraient animer le compartiment offensif.