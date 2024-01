CAN 2023 : Halilhodzic optimiste pour l’équipe d’Algérie et encense Belmadi

Vahid Halilhodzic se dit optimiste de voir la sélection nationale triompher en Côte d’Ivoire. Il n’a pas tari d’éloge sur le driver des Verts, Djamel Belmadi.

Comme toutes les sélections africaines qui vont y prendre part, l’équipe d’Algérie s’apprête à effectuer son entrée en lice dans la CAN-2023. A quelques du coup d’envoi du tournoi continental, les spécialistes continuent à énoncer leurs favoris pour la compétition. L’ancien sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, parle des chances de la sélection nationale en Côte d’Ivoire. Il se dit optimiste de la voir revenir du pays des Eléphants avec le prestigieux trophée africain.

« L’équipe d’Algérie a le potentiel et l’ambition pour remporter la CAN-2023, tout comme plusieurs autres équipes. Elle confirme depuis plusieurs années que c’est l’une des meilleures équipes du continent avec ses grandes capacités individuelles et collectives. L’Algérie a un très gros niveau, avec des joueurs jeunes et expérimentés. Il y a toujours eu beaucoup de talents dans le football algérien ». Dira-t-il, dans une déclaration accordée au média qatari « Winwin ».

Selon le technicien bosniaque, six ou sept sélections africaines peuvent prétendre au titre continental. « Je pense qu’on va assister à une CAN de haut niveau, car de nombreuses stars et grandes équipes y participeront. Il y aura 6 ou 7 équipes qui rivaliseront pour le titre, et remporter le trophée dépendra de certains détails tels que la fatigue et l’esprit d’équipe ». A-t-il indiqué.

Vahid élogieux envers Belmadi

En parlant de l’équipe d’Algérie, Vahid Halilhodzic n’a pas tari d’éloges sur le sélectionneur national. « Belmadi a réalisé un travail exceptionnel. Il a remporté la CAN-2019. Après chaque grand succès, les équipes font face à des difficultés pour maintenir leurs niveaux élevés, et cela arrive à toutes les équipes. Cependant, Belmadi gère l’équipe nationale algérienne de manière efficace. Il connaît bien la mentalité et le potentiel des joueurs. Pour le moment, les résultats plaident en sa faveur ». A-t-il ajouté.

Celui qui avait atteint les huitièmes de finale avec les Verts à la Coupe du Monde-2014 au Brésil n’oublie toujours pas les bons moments passés en Algérie. « Je salue chaleureusement le peuple algérien. J’espère un jour avoir l’occasion de revenir en Algérie en tant que touriste. J’ai vécu des moments inoubliables avec l’équipe nationale de l’Algérie, surtout lors de notre participation à la Coupe du Monde au Brésil. Ce sont des souvenirs que je n’oublierai jamais et qui resteront gravés dans mon cœur et mon esprit ». A-t-il conclu.