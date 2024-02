CAN 2023 : Ghorbal désigné pour officier un match des quarts de finale

La commission de l’arbitrage de la confédération africaine de football a désigné l’arbitre algérien Mustapha Ghorbal pour officier un match des quarts de finale de la CAN-2023. Il sera assisté de deux compatriotes. Ce sera son deuxième match lors du tournoi africain, après avoir officié Côte d’Ivoire-Nigéria lors du premier tour.

Comme tout le monde le sait, la commission d’arbitrage de la confédération africaine de football a retenu cinq arbitres algériens pour la Coupe d’Afrique des Nations-2023 qui se déroule en Côte d’Ivoire. En effet, il s’agit de Mustapha Ghorbal et Youcef Gamouh comme des arbitres principaux, Abbès Akram Zerhouni et Mokrane Gourari comme des assistants et enfin Lahlou Benbraham arbitre de la VAR.

Après avoir déjà officié Côte d’Ivoire-Nigéria, lors du premier tour de la compétition continentale, Mustapha Ghorbal a été désigné par la commission d’arbitrage de la CAF pour officier le match du quart de finale, opposant la RD Congo à la Guinée. Un match qui aura lieu demain, le 2 février, à 21h, au stade d’Ebimpe d’Abidjan.

L’arbitre international algérien, qui jouit d’une très bonne réputation, fera en sorte de se réussir sa deuxième sortie lors de la CAN-2023. Ce sera la meilleure façon pour honorer le sifflet algérien. À noter que l’autre arbitre algérien, Youcef Gamouh, a déjà officié un match, celui ayant opposé l’Afrique du Sud à la Namibie.

Zerhouni et Gourari pour assister à Ghorbal

La commission de l’arbitrage de la confédération africaine de football a également désigné deux autres arbitres algériens pour assister à Mustapha Ghorbal lors du match RD Congo-Guinée. En effet, il s’agit d’Abbès Akram Zerhouni et Mokrane Gourari.

Par ailleurs, Le Somalien Omar Abdulkadir ARTAN (4ᵉ arbitre) et l’Égyptien Ahmed Mohamed Megahed Osman (Commissaire au match) et l’équipe de l’arbitrage de la VAR compléteront la liste des arbitres.