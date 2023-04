CAN 2023 : et si l’Algérie remplaçait la Côte d’Ivoire ?

Et si l’Algérie remplaçait la Côte d’Ivoire pour accueillir la CAN-2023 ? Une éventualité qui n’est pas à écarter, étant donné que le pays des Eléphants n’est pas encore prêt pour abriter la 34e édition de la CAN.

L’Algérie est candidate pour accueillir la CAN-2025. Mais notre pays pourrait finalement avoir l’honneur d’abriter la CAN-2023. En effet, l’Algérie serait en pole position pour remplacer la Côte d’Ivoire.

Aux dernières nouvelles, Les récents rapports des commissions d’inspection de la CAF étaient du genre alarmistes. Au point de pousser l’instance faîtière du football africain à penser sérieusement à une option de rechange, malgré les grandes rassurances des hautes autorités du pays.

Et pour parer à toute mauvaise surprise, la première instance du football continentale a déjà fait son plan B. Autrement dit, elle va choisir le pays capable d’accueillir la 34e édition de la CAN dans le cas où cette dernière sera officiellement retirée de la Côte d’Ivoire. L’Algérie, qui dispose de nouvelles infrastructures sportives, et notamment après la réussite de l’organisation du CHAN-2022, en fait partie.

Rappelons que la CAN-2023, qui devrait se tenir cet été, a été reportée au début de l’année prochaine pour des raisons climatiques. Elle débutera le 11 janvier 2024 et s’achèvera le 11 février 2024.

Pourquoi le SG de la CAF a visité la ville de Blida ?

Il y a une dizaine de jours, le secrétaire général de la confédération africaine de football, Veron Mosengo-Omba, a fait une visite en Algérie. Une courte visite qui a duré 48 heures seulement. La fédération algérienne de football a communiqué l’information sur son site officiel, mais sans pour autant donner plus de détails.

Selon plusieurs sources, le SG de la CAF, qui a visité uniquement les infrastructures de la ville de Blida dans la mesure où il connait parfaitement les stades des autres villes, voulait s’enquérir de l’état d’avancement du stade Mustapha-Tchaker, fermé pour travaux, et prendre le pouls des dirigeants sur la disponibilité de l’Algérie à accueillir éventuellement la CAN 2023.

Cela dit, et jusqu’au moment où nous mettons sous presse, on ne sait si la CAF a fixé un ultimatum à la Côte d’Ivoire afin de réceptionner ses sites dans les délais prévus, où bien c’est juste un coup de pression sur le pays de Didier Drogba pour accélérer ses chantiers.

Il est à rappeler que la CAF n’a pas épargné la Guinée en lui retirant l’honneur d’organiser la CAN-2025 en raison du retard considérable des travaux de construction des différentes infrastructures sportives. La Côte d’Ivoire n’est pas à l’abri d’une mauvaise surprise si elle ne sera pas prête pour accueillir la CAN-2023. Affaire à suivre…

