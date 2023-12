CAN 2023 – Équipe d’Algérie : le programme complet des matchs diffusés en clair

À l’approche du début de la 34ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations, les yeux des amateurs du football africain sont rivés sur les dernières informations concernant cet événement. La sélection algérienne de football tentera de livrer des performances qui lui permettraient d’aller loin dans cette compétition.

Partageant le groupe D avec l’Angola, le Burkina-faso et la Mauritanie, les Verts ont de bonnes chances d’atteindre le second tour de la compétition, effaçant le douloureux souvenir de la CAN 2021.

Le public algérien pourra suivre les performances des coéquipiers du capitaine, Riyad Mahrez, sur les antennes de L’Établissement public de télévision. Ainsi, 10 matchs seront diffusés en clair par l’ENTV.

Il s’agit du match d’ouverture de la compétition qui aura lieu le 13 janvier prochain à 21h entre la Côte d’Ivoire, pays hôte de la compétition et la sélection de la Guinée-Bissau. Naturellement, les 3 rencontres des Verts lors de la phase des poules seront diffusées en clair sur les antennes de la chaîne publique.

Ainsi, les fans des Verts pourront suivre le match inaugural de l’Algérie face à l’Angola (lundi 15 janvier 2024 à 21h) sur les antennes de l’ENTV.

En outre, le deux autres rencontres des hommes du sélectionneur national, Djamel Belmadi, diffusées sur la chaîne terrestre nationale sont cette face à la sélection burkinabée (samedi 20 janvier 2024 à 15h) et le dernier match face à la Mauritanie (mardi 23 janvier 2024 à 21h).

Par ailleurs, 6 autres matchs seront diffusées sur les antennes du canal national. Ainsi, la chaîne publique algérienne diffusera 6 matchs à raison d’un match par tour. Ces matchs seront définis en fonction des performances des Verts.

CAN 2023 : l’hôtel des Verts

Le pays hôte de la 34ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations, la Côte d’Ivoire, peaufine ses préparatifs pour accueillir le gratin du football continental.

Selon le média ivoirien, Prom’Ivoire, la sélection algérienne de football sera logée à l’hôtel du Stade de Bouaké, la ville qui accueillera les matchs du groupe D.

