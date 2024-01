CAN 2023 en Côte d’Ivoire : où regarder la cérémonie d’ouverture de la Coupe d’Afrique ?

Ça y est ! Plus que 24 heures avant le coup d’envoi de la plus grande compétition de football en Afrique : la Coupe d’Afrique des Nations. Pour sa 34ᵉ édition, la CAN organisée en Côte d’Ivoire promet d’être l’une des plus belles éditions de cet événement qui réunit le gradin des sélections nationales du continent africain.

Les ivoiriens intensifient le rythme des préparatifs et peaufinent les dernières retouches avant la cérémonie d’ouverture de la CAN 2023. Dans ce registre, on connaît désormais les chaînes télévisées qui diffuseront le premier acte de la CAN ivoirienne, la cérémonie d’ouverture en l’occurrence.

Ainsi, le public algérien pourra suivre le spectacle de la cérémonie d’ouverture de la CAN 2023 sur les antennes de la télévision publique (qui a acquis les droits TV de 17 matchs lors de cette CAN) ainsi que sur les chaînes du groupe BeIN Sports.

La cérémonie d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations sera, en outre, diffusée sur la chaîne YouTube de la Confédération africaine de football, CAN, et ce, dès 18 h, au stade Ebimpé Alassane Ouattara à Abidjan.

Pour rappel, le match inaugural de la compétition africaine des nations de 2023 aura lieu, quelques heures plus tard, à 21h plus précisément, entre le pays hôte, la Côte d’Ivoire, et la sélection de la Guinée-Bissau.

CAN 2023 : des artistes de haut standing pour animer le premier acte de la fête africaine

Organisée du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire, la Coupe d’Afrique des Nations est le rendez-vous incontournable des admirateurs du football africain. Avec la participation de 24 sélections, cette édition de la CAN promet d’être mémorable.

Pour marquer le coup, les organisateurs ont fait appel à plusieurs artistes africains de classe mondiale. Ainsi, parmi les artistes conviés à animer l’acte inaugural de la CAN 2023, on trouve : Magic System, Josey, Tayc et Dadju.