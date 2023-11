CAN 2023 en Côte d’Ivoire : l’Algérie est grande favorite, selon Claude Le Roy

Surnommé « Le sorcier blanc », Claude Le Roy, qui a exercé en Afrique de 1985 au 2021, livre ses favoris pour la CAN-2023. Outre le Sénégal et le Maroc, il voit bien l’Algérie brandir le trophée africain en Côte d’Ivoire.

La Coupe d’Afrique des Nations de l’édition 2023 approche à un grand pas. À environ deux mois du coup d’envoi de la compétition, le compte à rebours a commencé.

Comme à l’accoutumée, les spécialistes livrent leurs pronostics avant chaque CAN. Comme est le cas avec Claude Le Roy. L’entraineur français de 75 ans, qui est un très bon connaisseur du football africain, avec une expérience de 38 ans dans le continent, donne ses favoris pour le sacre africain.

Le Roy voit bien l’Algérie triompher en Côte d’Ivoire

En effet, et dans une interview exclusive accordée à « Afrik Foot », celui qu’on surnomme « Le sorcier blanc » voit bien l’Algérie triompher en Côte d’Ivoire.

« Mes grands favoris sont l’Algérie, le Sénégal et le Maroc […] Je préfère toujours miser sur des équipes qui peuvent surprendre. Il y a bien évidemment l’Égypte, mais il y a aussi le Mali que j’attends personnellement depuis très longtemps. Il y a un tel potentiel de talents dans ce pays ». Dira-t-il.

Celui qui a marqué son passage au Cameroun, Sénégal ou encore le Ghana et la RD Congo, pour ne citer que ceux-là, ajoute à propos de quelques outsiders. « Il y a aussi l’Afrique du Sud et puis, il y a le pays organisateur, même si je ne mettrais pas la Côte d’Ivoire dans les premiers favoris. J’espère que la RDC et le Nigeria vont arriver avec un bon niveau. Parce que ce sont deux énormes nations de football qui ont le potentiel pour être un jour champions du monde, mais malheureusement, il y a dans ces pays un énorme gâchis de talents et de potentiels, tant au niveau économique que footballistique d’ailleurs ».