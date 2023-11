CAN 2023 en Côte d’Ivoire : la CAF dévoile la chanson officielle du tournoi (vidéo)

La confédération africaine de football a annoncé la sortie de la chanson officielle de la Coupe d’Afrique des Nations-2023 en Côte d’Ivoire. Un œuvre d’art réalisé par plusieurs chanteurs africains.

La CAN-2023, qui se jouera en Côte d’Ivoire, approche à un grand pas. À environ deux mois et demi seulement du coup d’envoi, la confédération africaine de football a annoncé la sortie de la chanson officielle du tournoi.

En effet, il s’agit de la chanson au titre « AKWABA », qui signifie « bienvenue » en Côte d’Ivoire. Cette chanson est un projet musical captivant piloté par la talentueuse équipe du label mondial Universal Music Africa.

« Réaffirmant le thème de la fierté du football africain pour le tournoi, il est également une déclaration d’amour pour le football, un hommage à la diversité culturelle du continent et à l’hospitalité chaleureuse de la Côte d’Ivoire lorsque le reste de l’Afrique et le monde se réuniront du 13 janvier au 11 février 2024 pour la 34e édition de l’événement phare du football du continent ». A écrit la CAF sur son site officiel.

Qui sont les chanteurs qui ont réalisé cet œuvre d’art ?

Cette œuvre d’art a été réalisée par le légendaire groupe ivoirien Magic System, célèbre pour son tube planétaire « Premier Gaou », l’éblouissante icône de la pop égyptienne Mohamed Ramadan, la diva nigériane Yemi Alade, et enfin le célèbre producteur Dany Synthe.

« Ces artistes donnent naissance à un morceau qui transcende les frontières et les cultures. Aussi, ils mettent en scène une Afrique unie. Le quatuor a livré une interprétation puissante d’AKWABA lors du tirage au sort de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023, qui s’est déroulé à Abidjan il y a quinze jours ». Ajoute la CAF.

Le titre est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming. « AKWABA devrait enflammer le continent africain avec une explosion de rythmes et de mélodies qui incarnent l’esprit d’unité, de passion et de célébration. Préparez-vous à chanter, danser et célébrer à l’unisson pendant la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023 » Conclut la première instance du football continental.