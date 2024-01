CAN 2023 : Djamel Belmadi tire sur certains consultants des plateaux TV

Dans une interview accordée pour un média algérien, Djamel Belmadi se dit satisfait du stage de préparation en prévision de la CAN-2023 qui s’est déroulé à la capitale togolaise, Lomé. Le sélectionneur national tire encore sur certains consultants de plateaux TV qui tentent de faire une pression négative sur les joueurs avant le tournoi africain.

Les Verts achèvent le stage de préparation à Lomé en apothéose. Aujourd’hui, ils s’envoleront pour la ville ivoirienne, Bouaké, pour disputer la CAN-2023. Le sélectionneur national se dit satisfait du stage.

« Je peux vous dire qu’on a atteint notre objectif lors du stage de Lomé. On a bien travaillé les deux aspects physique et tactique, et ce, dans des conditions climatiques similaires à celles en Côte d’Ivoire. Ce fut un stage très bénéfique pour nous ». Dira-t-il d’emblée.

Le driver des Fennecs est également satisfait du bon état d’esprit qui règne au sein du groupe. « Tous les joueurs ont l’ambition de faire un bon tournoi. Ils ont répondu tous présents et ont à cœur de faire une bonne participation lors de la CAN ».

La réponse forte de Belmadi à certains consultants

Le driver des Verts n’a pas raté l’occasion de tirer sur certains consultants des plateaux TV, qui tentent d’exercer une pression négative sur les joueurs avant la CAN. Il affirme que lui et ses joueurs sont plutôt concentrés sur le tournoi continental.

« Ceux qui ne parlent que du négatif ne savent rien au football. D’ailleurs, j’ai demandé aux joueurs de se couper des informations qui n’ont aucun intérêt. Nous ne devons pas les entendre. Même lors de la CAN-2019, ils avaient trop parlé, avant, pendant et après la compétition. Nous les laissons parler entre eux et faire leurs plateaux car nous sommes plutôt concentrés sur la CAN et faire en sorte d’honorer le maillot national et surtout procurer de la joie aux supporters. Nous allons jouer pour le drapeau, pas pour les consultants des plateaux TV ».