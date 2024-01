CAN 2023 : Djamel Belmadi attend beaucoup de Youcef Belaïli

Djamel Belmadi attend beaucoup de Youcef Belaïli. Il mise sur son retour pour apporter un grand plus à la sélection nationale lors de la CAN-2023.

La liste des joueurs retenus pour la CAN-2023 a été marquée par le grand retour de Youcef Belaïli, après une longue absence qui aura duré environ neuf mois. Il faut dire que son retour était prévisible. Et ce, vu son excellent parcours avec le MC Alger depuis l’entame du championnat national. En effet, il a marqué 10 buts et délivré 8 passes décisives. Des stats impressionnantes qui lui ont valu un come-back chez les Verts par la plus grande porte.

Il faut dire aussi que le retour de l’Oranais divise les spécialistes. Si certains sont convaincus qu’il va apporter le plus escompté, d’autres ont contesté le choix de Djamel Belmadi. Mais le sélectionneur national a confiance totale en son attaquant car ce dernier demeure une valeur sûre.

« Il est capable de faire de grandes choses »

Lors de l’interview qu’il a accordée à un média algérien hier soir, le driver des Verts affirme qu’il attend beaucoup de Youcef Belaïli. Il est totalement convaincu que l’attaquant ailier va apporter le plus escompté à la sélection lors du tournoi continental.

« Si on a décidé de convoquer Youcef, c’est parce qu’on a vu qu’il peut aider l’équipe, il a de grandes ambitions et l’état d’esprit qu’il faut. Le joueur a beaucoup travaillé à Sidi Moussa et il s’est totalement impliqué, donnant le maximum de lui. Il a rattrapé le temps perdu. Il a joué 70 minutes avec un niveau intéressant dans les conditions du continent. Je sais que la sélection lui manque beaucoup. Du coup, il a à coeur de faire de grandes choses et être ainsi au niveau des attentes ». Dira-t-il.

Belaïli, quant à lui, a livré ses impressions à propos de la large victoire décrochée face au Burundi en amical (4-0). « On a fait un bon match et je suis satisfait de ma prestation, où j’ai délivré une passe décisive à Riyad (Mahrez). On espère entamer la Coupe d’Afrique en force et aller loin. Le stage s’est bien passé et on s’est bien préparé physiquement. On est prêt à rendre fier le peuple ». Dira-t-il, dans une déclaration accordée au site officiel de la FAF.