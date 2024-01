CAN 2023 : Des écrans géants à Alger pour regarder le match Algérie – Burkina Faso

La wilaya d’Alger annonce l’installation de plusieurs écrans géants pour la retransmission en direct du match opposant l’Algérie au Burkina Faso dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

Ces écrans seront déployés dans cinq sites emblématiques, notamment la Place de la Grande Poste au cœur d’Alger, la Place du Ketchaoua à Bab El Oued, le théâtre en plein air des Ateliers Sahraouis, la Place Centrale de Zéralda, et la Fontaine d’Eau à Oued El Harrach.

Les sites où les écrans seront installés :

La Place de la Grande Poste au centre d’Alger.

La Place du Ketchaoua à Bab El Oued.

Le théâtre en plein air des Ateliers Sahraouis.

La Place Centrale de Zéralda.

La Fontaine d’Eau à Oued El Harrach.

Les écrans géants seront opérationnels pour la retransmission du match de l’Algérie contre le Burkina Faso, aujourd’hui à 15h, dans le cadre de la deuxième journée du groupe pour la CAN – Côte d’Ivoire 2023.

Ces installations offriront aux citoyens la possibilité de suivre le match dans des lieux publics, créant une atmosphère festive et solidaire

Match Algérie – Burkina Faso : sur quelles chaines voir le match ?

Pour les amateurs de football qui souhaitent suivre le match, plusieurs options s’offrent à eux. La chaîne nationale terrestre (El-Owla) diffusera le match en direct à partir de 15h, avec une excellente qualité d’image HD. Les supporters algériens peuvent également profiter de la retransmission sur la chaîne nationale via YouTube.

Les chaînes beIN Sports 2 (France) et Digital Sport (Allemagne) offriront également une couverture en direct, bien que ces deux chaînes soient cryptées et captées par le satellite Astra. La chaîne RTI 1 de la Côte d’Ivoire diffusera le match sur le satellite Eutelsat.

En outre, beIN Sports HD 1 et 3 (Arabe), captées du satellite Nilsat, seront également disponibles pour ceux qui disposent d’un décodeur beIN. Les supporters peuvent s’attendre à un match palpitant entre l’Algérie et le Burkina Faso, et cette couverture étendue permettra à un large public de vivre l’excitation de cet affrontement crucial.