CAN 2023 Cote d’Ivoire: Tebboune ordonne une aide financière pour 2000 supporters de l’EN

Dans un communiqué officiel publié ce jeudi, la Fédération algérienne de football (FAF) a révélé une excellente nouvelle pour les supporters de l’équipe nationale. En effet, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions immédiates pour la prise en charge de 50% des frais de déplacement de 2000 supporters à destination de la Côte d’Ivoire, pays où se déroulera la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023).

Actuellement en stage de préparation au Togo, les joueurs de l’équipe nationale algérienne, surnommés les Verts, peuvent compter sur un grand soutien de la part de leurs fidèles supporters. En effet, ces derniers ont manifesté leur intention de se déplacer en masse en Côte d’Ivoire pour soutenir leur équipe favorite lors de cette compétition internationale majeure.

Cette décision prise par le Président de la République témoigne de l’importance accordée aux supporters algériens et de l’engagement du gouvernement envers eux. En prenant en charge une partie des frais de déplacement, le président Tebboune souhaite encourager les supporters à se mobiliser et à soutenir activement les joueurs durant la CAN 2023.

Une initiative pour encourager la présence des supporters

Cette aide financière vise également à encourager la présence massive des supporters algériens lors des rencontres de l’équipe nationale. En effet, la présence d’un grand nombre de supporters dans les stades peut avoir un impact positif sur les performances des joueurs, en leur donnant une motivation supplémentaire pour donner le meilleur d’eux-mêmes.

