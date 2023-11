CAN 2023 en Côte d’Ivoire : Belmadi reçoit une bonne nouvelle de la CAF

La confédération africaine de football va annoncer l’augmentation du nombre des joueurs retenus pour chaque sélection pour la CAN-2023. Une bonne nouvelle pour le sélectionneur national Djamel Belmadi.

Il y a quelques semaines, la CAF avait informé les fédérations qui y sont affiliées d’un retour aux listes de 23 joueurs. Et ce, à partir de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d’Ivoire (13 janvier-11 février 2024).

Mais finalement, la première instance du football africain est revenue sur sa décision. Et effet, elle accepte une liste de 27 joueurs. L’information a été rapportée par plusieurs médias et confirmée par le président de la fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo.

« La CAF nous a donné une information selon laquelle les sélectionneurs peuvent prendre jusqu’à 27 joueurs pour la liste de la CAN. Donc, le coach Gasset peut prendre jusqu’à 27 joueurs ou moins, s’il le souhaite ». A-t-il confié, lors du diner avec la presse à Dar Es-Salaam.

Exclusif

Idriss Diallo, président de la FIF, au dîner avec la presse sportive à Dar Es Salam : « La CAF nous a donné une information selon laquelle les sélectionneurs peuvent prendre jusqu’à 27 joueurs pour la liste de la CAN. Donc, le coach Gasset peut prendre jusqu’à 27… pic.twitter.com/0MvsDtz8S4 — PROM’IVOIRE 🇨🇮 (@Prom_Ivoire) November 19, 2023

Une aubaine pour certains joueurs ?

Le moins que l’on puisse dire, est que cette bonne nouvelle ne peut que soulager Djamel Belmadi. La raison est simple, il pourra convoquer quatre joueurs de plus pour le voyage en Côte d’Ivoire le mois de janvier prochain.

Ses quatre places en plus peuvent permettre le retour de certains joueurs en sursis. On cite notamment un probable retour de Youcef Belaïli, si jamais il continue à enchainer les bonnes performances avec le MC Alger. Aussi, on peut citer Badredine Bouanani. Ayant fait le choix d’opter pour l’Algérie à 18 ans seulement, il mériterait de vivre une première CAN qui lui servira dans l’avenir.

Rappelons que le sélectionneur national devra arrêter sa liste définitive des joueurs retenus pour le CAN-2023 avant le 3 janvier 2024.