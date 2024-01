CAN 2023 : Amoura ne jouera pas face à l’Angola

Djamel Belmadi ne pourra pas compter sur Mohamed-Amine Amoura lors du premier match de la CAN-2023 face à l’Angola. Et pour cause, l’attaquant de Saint-Gilloise est suspendu pour cumul de cartons.

Outre le forfait d’Amine Gouiri, Djamel Belmadi devra aussi faire face à l’absence d’un autre attaquant pour le premier match de la CAN-2023 face à l’Angola. Mohamed-Amine Amoura, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est suspendu.

Et pour cause, l’attaquant du club belge Saint-Gilloise a déja écopé de deux cartons jaunes dans les éliminatoires du tournoi continental. C’est le sélectionneur national qui a confirmé l’information aux médias algériens à l’arrivée des Verts à Lomé pour effectuer le stage de préparation en prévision de la CAN.

À cet effet, il est utile de signaler que le chapitre 17 via son article 42, stipule que « tout joueur ayant reçu deux avertissements est automatiquement suspendu pour le match suivant ». Il faut dire que c’est une absence de taille, vu le grand poids du joueur au sein de l’équipe.

Remplacement de Gouiri, Belmadi a tranché

Par ailleurs, Djamel Belmadi ne devrait pas faire appel à un autre attaquant pour remplacer Amine Gouiri. Ce dernier, a déclaré, rappelons-le, forfait pour la CAN-2023 en raison d’une blessure.

« Gouiri nous a indiqué qu’il souffre du genou à son arrivée en sélection. Une blessure qu’on ignorait. On a contacté son club, le Stade Rennais, qui a confirmé la blessure du joueur, avant de nous envoyer un rapport médical. Il a été examiné par le staff médical de l’équipe nationale et il s’est avéré qu’il ne pourra pas prendre part à la CAN. A priori, on ne va appeler aucun joueur pour le remplacer. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines 48 heures, mais, à priopri, on va jouer la CAN avec un groupe de 25 joueurs ». A affirmé le driver des Verts.