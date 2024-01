CAN 2023 / Algérie – Mauritanie : où voir le match ?

La sélection nationale affrontera soir face à la Mauritanie. Un match qui s’annonce décisif pour la qualification pour les huitièmes de finale de la CAN-2023.

L’équipe d’Algérie disputera un match d’un grand enjeu ce soir face à la Mauritanie. En effet, il s’annonce décisif pour la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

Mathématiquement, le point du nul suffira à la sélection nationale pour valider son billet qualificatif pour les huitièmes comme meilleur 3ᵉ des six groupes de la CAN. Mais elle ne va rien laisser au hasard puisqu’elle va aborder le match pour gagner et éviter ainsi une mauvaise surprise. Ce qui rend la victoire impérative, est que la première place du groupe C est encore jouable. La bande à Belmadi devra faire le nécessaire ce soir et attendre une défaite du Burkina Faso ou de l’Angola pour se qualifier à la tête du groupe.

Ce qui complique la mission, est que la Mauritanie garde un mince espoir pour se qualifier comme meilleur 3e, à condition de battre l’Algérie. Les « Mourabitoune » joueront eux également un match décisif et ne vont absolument pas faciliter la tâche aux Algériens.

Sur quelles chaines voir le match ?

Les supporters algériens vont suivre avec un grand intérêt le match Algérie-Mauritanie. Ils pourront le suivre sur le petit écran, en direct à partir de 21h.

En effet, la chaine nationale terrestre (El-Owla) va assurer la retransmission du match en direct. Mieux, elle offre une très bonne qualité d’image en HD. Les supporters algériens peuvent suivre le match sur la chaine nationale sur Youtube (Web). Le match sera aussi retransmis sur beIN Sports 1 (France) et DAZN Sport (Allemagne). Les deux chaines sont captées du satellite Astra. Seulement, elles sont cryptées.

beIN Sports MAX 1 HD (Arabe), captée du satellite Nilsat, assurera également la retransmission du match. Mais seuls ceux qui disposent d’un démo beIN peuvent le voir.