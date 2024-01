CAN 2023 / Algérie – Burkina Faso : Belmadi prévoit 2 changements

Les Verts ont tourné la page du faux pas concédé face à l’Angola pour se concentrer sur leur prochaine sortie dans la CAN-2023 face au Burkina Faso. Pour cet important rendez-vous, le sélectionneur national Djamel Belmadi prévoit des changements.

Comme tout le monde le sait, les Verts ont entamé la CAN-2023 sur une mauvaise note. Ils ont été accrochés par l’Angola (1-1). Mais ils ont tourné la page de ce faux pas pour se projeter sur leur prochain rendez-vous, à savoir le match qui les opposera au Burkina Faso, samedi à 15h.

La préparation pour la prochaine sortie dans la CAN-2023 se poursuit. Djamel Belmadi et ses hommes prépare dans la discrétion totale. En effet, les entrainements se déroulent à huis clos, à l’abri des caméras et les objectifs. Visiblement, le sélectionneur national veut consacrer la concentration de ses joueurs en prévision de l’important rendez-vous de samedi, condamnés de gagner samedi afin de rester en course pour la qualification pour le prochain tour du tournoi continental.

Quels sont les changements que prévoit Belmadi ?

Il faut dire que des changements s’imposent à l’occasion du match face au Burkina Faso. Mais le driver des Verts ne compte pas chambouler son onze puisqu’il prévoit deux ou trois changements au maximum.

Le premier changement que prévoit le coach, c’est la titularisation de Kevin Guitoun pour occuper du flanc droit à la place de Youcef Atal, qui est passé à côté face à l’Angola. Alors que le milieu de terrain a mal fonctionné lundi dernier, Belmadi devrait aligner Ramiz Zerrouki à la place Nabil Bentaleb. Le pensionnaire de Feynoord devrait être épaulé par Ismael Bennacer et Farès Chaïbi pour composer l’entrejeu de la sélection nationale.

Concernant les autres postes, on prend les mêmes et on recommence. Avec Anthony Mandréa dans les bois, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini et Rayan Ait-Nouri en défense et enfin Riyad Mahrez, Youcef Belaïli et Baghdad Bounedjah pour animer la ligne offensive.