CAN 2023 / Algérie – Angola : « On veut débuter sur un bonne note », Belmadi

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a animé la conférence de presse d’avant match à midi. Il affirme que lui et ses joueurs sont déterminés de ne pas rater l’entame.

C’est à partir de demain, à 21h, que la sélection nationale va effectuer son entrée en lice dans la CAN-2023. Elle aura pour mission de faire une entame sur une bonne note. Ce sera la meilleure façon pour apaiser la pression et afficher sa grande ambition d’aller au bout du tournoi.

« Toutes les sélections africaines vont entamer la compétition sur la même ligne d’égalité, mais la réalité, c’est évidemment le terrain. C’est sûr qu’on vise une entame sur une bonne note. Certes, la pression sera de notre côté, mais on a de l’expérience pour la gérer. On a tiré les enseignements de nos deux dernières participations à la CAN ». Dira d’emblée Belmadi, lors de la conférence de presse d’avant-match.

« Dans un match d’une heure et demi, il va falloir marquer le plus tôt possible. Mais on aura en face un adversaire qui va nous compliquer la situation, surtout quand on sait qu’il n’encaisse pas trop de buts (…) A mon avis, ce n’est pas important de marquer en début ou à la fin du match. Le plus important, c’est évidemment la victoire. Si vous vous souvenez bien, lors de la CAN-2019, on avait marqué pratiquement tous nos buts dans les moments difficiles d’un match ». A-t-il ajouté.

Le sélectionneur national tient à rassurer quant à l’état de la pelouse du stade de Bouaké. « Franchement, on a trouvé toutes les commodités à notre lieu d’hébergement. Concernant la pelouse du stade La Paix de Bouaké, elle est dans un excellent étant, tant mieux alors ».

« Pas question de rater l’entame », Mahrez

En étant le capitaine de la sélection nationale, Riyad Mahrez était lui également présent à la conférence de presse d’avant-match. Il affirme que lui et ses coéquipiers sont décidés de ne pas passer à côté pour leur première sortie du tournoi africain.

« On s’est bien préparés pour la compétition. Le plus important pour nous, c’est de l’entamer sur une bonne note. Après, on va gérer notre parcours match par match ». Dira-t-il d’emblée.

« La préparation pour la CAN-2023 s’est déroulée dans des conditions meilleures que celle de la précédente CAN, où on a souffert du Covid. Ce qui s’était répercuté négativement sur les résultats, synonyme de l’élimination du premier tour ». A-t-il ajouté.

Et d’enchainer : « Je ne sais pas si je vais arrêter après la CAN ou non. Pour le moment, nous sommes tous concentrés sur le tournoi (…) Je pense que le faite de jouer en Arabie Saoudite sera un avantage pour moi car les conditions climatiques la bas sont similaires à ceux à Bouaké ».