CAN 2023 / Algérie – Angola : à quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

Les supporters algériens vont suivre avec un très grand intérêt le premier match de l’équipe d’Algérie dans la CAN-2023, qui l’opposera à l’Angola ce soir. Ils pourront le suivre en direct sur le petit écran.

Le jour J est arrivé ! La sélection nationale va effectuer ce soir son entrée en lice dans la Coupe d’Afrique des Nations-2023. Pour commencer l’aventure, elle affrontera l’Angola au stade de La Paix à Bouaké.

La mission de l’équipe d’Algérie est claire. Elle devra faire une entame dans la compétition sur une bonne note. Ce sera la meilleure façon pour prendre de confiance et afficher d’ores et déjà sa grande ambition d’y aller le plus loin possible.

Seulement, la victoire ne sera absolument pas une simple formalité pour Mahrez et consorts. Certes, ils sont les grands favoris sur papiers pour gagner. Mais ils auront en face un adversaire qui va leur créer des difficultés. Les Angolais veulent eux également faire une bonne entame et créer ainsi la surprise. Ainsi, les Verts devront prendre leur adversaire très au sérieux pour arracher les trois points.

À quelle heure et sur quelles chaines suivre le match ?

Les supporters algériens vont suivre avec un grand intérêt le match Algérie-Angola. Ils pourront le suivre sur le petit écran, en direct à partir de 21h.

En effet, la chaine nationale terrestre (El-Owla) va assurer la retransmission du match en direct. Mieux, elle offre une très bonne qualité d’image en HD. Le match sera également retransmis sur beIN Sports 1 (France) et DAZN Sports (Allemagne). Les deux chaines sont captées du satellite Astra. Seulement, elles sont cryptées.

beIN Sports Max 3 (Arabe), captée du satellite Nilsat, assurera également la retransmission du match. Mais seuls ceux qui disposent d’un démo beIN peuvent le voir en direct à partir de 21.