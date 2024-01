CAN 2023 / Algérie 2 – Burkina Faso 2 : les Verts n’y arrivent toujours pas

Le match opposant la sélection nationale au Burkina Faso s’est soldé sur un score de parité de deux buts partout. Un résultat qui arrange les Burkinabés, actuellement en tête du groupe avec 4 points.

Pour revenir à la physionomie du match, on assiste à une première mi-temps très équilibrée entre les deux équipes, avec une légère domination de la sélection nationale. Cette dernière, ose vers l’avant et crée quelques situations, mais se contente par quelques tentatives timides, face à une défense burkinabé solide.

Mais l’efficacité sera du côté burkinabé. Profitant d’un bon centre en profondeur, Mohamed Konaté ouvre le score d’une jolie tête 45+2’. Au début, l’arbitre assistant a levé son drapeau pour position de hors-jeu, mais l’arbitre de la VAR a validé le but.

Un but à zéro en faveur des Étalons, c’est sur ce score que la première mi-temps s’achève, au terme d’une partie très serrée entre les deux équipes.

Bounedjah sauve les Verts

Au retour des vestiaires, Djamel Belmadi opère son premier changement. Il incorpore Mohamed-Amine Amoura à la place de Sofiane Feghouli. Un changement qui va apporter du punch au compartiment offensif de l’équipe.

On joue la 54ᵉ minute, Belaïli exécute un coup franc. Baghdad Bounedjah reprend une balle repoussée du gardien de but burkinabé pour mettre le cuire au fond des filets et parvient enfin à remettre les pendules à l’heure. Un but qui va donner plus de confiance aux Fennecs. Ils poursuivent leurs assauts, mais sans réussir à désaxer la défense adverse.

À la 65ᵉ minute, Rayan Ait-Nouri commet une faute sur un attaquant adverse dans la surface de réparation. L’arbitre revient à la VAR et accorde un pénalty en faveur des Étalons. Bertrand Traoré exécute la sentence et redonne l’avantage au score à son équipe 68′.

Djamel Belmadi jouera toutes ses cartes offensives. En effet, il incorpore Adam Ounas, Farès Chaibi et Islam Slimani. La suite du match sera marquée par une domination totale des Algériens. Mais sans trouver la faille.

On joue les derniers instants du match, les Verts réussissent à revenir une nouvelle fois au score. Sur un corner bien botté d’Adam Ounas, le même Baghdad Bounedjah marque d’une jolie tête 90+5′.

C’est sur le score de parité de deux buts partout que l’arbitre sud-africain donne le coup de sifflet final. Un résultat qui arrange les Burkinabés, actuellement en tête du groupe avec 4 points, en attendant le déroulement de l’autre match opposant l’Angola à la Mauritanie.