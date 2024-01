CAN 2023 : Adel Amrouche fait de graves révélations sur Lekjaâ et la FRMF

Le sélectionneur de la Tanzanie, l’Algérien Adel Amrouche, a fait de graves accusations sur le Maroc. Il affirme que le pays voisin est le décideur au sein de la confédération africaine de football.

Drivée Adel Amrouche, la sélection tanzanienne fera mercredi son entrée en lice dans la Coupe d’Afrique des Nations-2023. Pour commencer le tournoi, elle défiera le Maroc. Le technicien algérien, dans une intervention, en visio, sur une chaine sportive algérienne, a fait de graves révélations sur le Maroc.

« Le Maroc est actuellement une force de frappe à la CAF. Par exemple, lors du match qui nous a opposé au Maroc, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026, nous avons demandé de jouer à 14h. Mais la CAF a programmé le match dans la soirée. La fédération marocaine de football choisit même les arbitres. Elle est la décideuse au sein de l’instance africaine ». Dira-t-il, d’emblée.

Et d’ajouter : « J’ai programmé un stage de préparation en Algérie. J’ai même programmé des matchs amicaux face à la Mauritanie, au Cap-Vert et à Anderlecht. Mais ceux qui influent sur la CAF ont délocalisé notre lieu de préparation. Du coup, on a été contraint de se préparer au Caire, car j’ai refusé les Émirats Arabes Unis ».

« On va défier une grande nation de football, mais aussi… les coulisses »

Poursuivant sa déclaration, l’ex-sélectionneur du Kenya, de la Libye ou encore le Burundi et le Botswana parle du match face au Maroc. « Notre qualification à la CAN-2023 est amplement méritée. Mercredi, on va défier une grande nation de football (le Maroc, ndlr) mais aussi les coulisses ». A-t-il indiqué.

« On ne va aborder le match pour limiter les dégâts, mais plutôt pour créer des difficultés à notre adversaire. Ce ne sera pas l’occasion pour prendre des selfies avec les stars marocaines, mais pour apprendre et s’améliorer car l’occasion d’affronter un adversaire d’un grand calibre ne se représente pas souvent ». A-t-il ajouté.

Rappelons qu’Adel Amrouche est réputé pour ses déclarations controverses. Il avait déjà descendu en flammes le sélectionneur national Djamel Belmadi lors du match Botswana-Algérie en 2019.