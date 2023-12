CAN 2023 : 6 joueurs locaux dans la liste élargie de Djamel Belmadi

Outre Oussama Benbot et Youcef Belaïli, deux ou trois joueurs locaux pourraient être les surprises dans la liste de Djamel Bemadi pour la CAN-2023. Certains noms figurent sur la liste élargie, qui contient 55 joueurs.

À environ 40 jours de la CAN-2023, le compte à rebours pour la compétition continentale, qui aura lieu en Côte d’Ivoire, a commencé. Le 3 janvier 2024, la fédération algérienne de football devra transmettre à la confédération africaine de football la liste finale des joueurs qui représenteront la sélection nationale lors de la CAN.

Tout comme les autres sélections, Djamel Belmadi a le droit de convoquer 27 joueurs au maximum. Selon plusieurs médias algériens, le sélectionneur national a d’ores et déjà établi une liste élargie de 55 joueurs. Certains joueurs locaux, qui ont brillé avec leurs équipes depuis l’entame de la saison, y figurent.

Qui sont les joueurs locaux dans la liste de Belmadi ?

Constamment sélectionné depuis le mois de juin dernier, le gardien de but de l’USMA, Oussama Benbot, figure dans la liste élargie. En plus de ses bonnes performances avec son équipe, on peut dire qu’il a assuré une place dans la liste finale pour la CAN-2023. Le nom de Rais Wahab Mbolhi y figure aussi, bien qu’il n’ait pas le temps de jeu souhaité avec le CRB.

Écarté des trois derniers stages, le défenseur de l’USMA, Zinedine Belaid, fait toujours partie des plans de Djamel Belmadi. On peut dire qu’il est en ballotage avec Ahmed Touba, qui ne joue pas régulièrement avec Lecce FC. Au poste de latéral droit, le sélectionneur national a jeté son dévolu sur Réda Helaïmia (MC Alger). Ce dernier va disputer une place avec Kevin Guitoun et Haithem Loucif pour être la doublure de Youcef Atal lors de la CAN.

Alors que Youcef Belaïli devrait effectuer son grand retour chez les Verts, son coéquipier au MC Alger Sofiane Bayazid figure aussi sur la liste élargie. Auteur de 5 buts en 7 matchs en championnat, le natif de Touggourt jouit du potentiel qui le qualifie pour être un bon renfort au compartiment offensif de la sélection nationale.

En tout cas, en l’espace de trois semaines, beaucoup de choses peuvent se passer, à l’occasion de l’entame du stage préparatif à la dernière semaine de décembre. Belmadi se sera décidé d’ici-là.