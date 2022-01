CAN 2022 : un supporter oranais crée l’événement au Cameroun

Un jour seulement nous sépare de la confrontation décisive, réunissant l’équipe nationale à son homologue de la Côte d’Ivoire, pour le compte de la troisième et dernière journée de la phase de groupes du Groupe E.

Prévu ce jeudi à partir de 17 heures, au complexe sportif Japoma, à Douala au Cameroun, le choc Algérie – Côte d’Ivoire devra trancher sur la qualification des Verts au deuxième tour de la Coupe d’Afrique 2021 au Cameroun.

Après un nul face à la Sierra Leone et une défaite face à la Guinée équatoriale, les Fennecs d’Algérie se trouvent condamner à gagner ledit match contre la Côte d’Ivoire, s’ils espèrent se qualifier aux huitièmes de finale.

À cet effet, Djamel Belmadi et ses hommes sont sans doute sous pression, et travaillent dure pour satisfaire le public algérien et continuer l’aventure de la CAN 2021 au Cameroun, et pourquoi pas décrocher le titre de Champions d’Afrique, comme ce fut le cas en 2019 en Égypte.

Sur ce, les supporters algériens ont exprimé leur solidarité absolue avec Djamel Belmadi et ses protégés, soulignant qu’ils seront toujours derrière leur équipe nationale et dans toutes les circonstances.

Alaa-Eddine exprime son soutien aux éléments de l’EN

C’est d’ailleurs le cas d’un certain supporter oranais qui fait actuellement la Une des médias. Le dénommé Alaa-Eddine s’est déplacé au Cameroun spécialement pour supporter les Verts, où il leur a apporté un grand soutien moral, grâce à une lettre indiquant que » le public algérien remercie le sélectionneur national Djamel Belmadi et ses hommes pour leurs victoires et leurs titres décrochés, qui ont impressionné le monde, lors de plus de trois ans « .

Ce dernier a pris des photos avec tous les joueurs de la sélection nationale, mais aussi avec le coach Belmadi, qui lui a offert un maillot de l’équipe nationale avec sa propre signature, et celle de Youcef Belaili.

Ledit supporter n’a pas manqué d’ajouter que le public sportif algérien soutient la sélection nationale dans toutes les conditions.

Par ailleurs, il convient également d’indiquer que la Fédération algérienne de football (FAF) a officiellement décidé de prendre en charge le supporter d’Oran, se retrouvant à Douala, et de payer toutes les dépenses de son séjour. Ainsi, ce dernier a reçu des tickets gratuits afin d’assister à tous les matchs de l’équipe nationale lors de cette CAN au Cameroun.