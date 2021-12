CAN 2022 : « un seul objectif, la victoire », déclare Belmadi

À la veille du début de la plus prestigieuse des compétitions africaines, et malgré les obstacles d’ordre organisationnel ou sanitaire qui se dressent devant les sélections du continent noir, Belmadi reste quant à lui déterminé à revenir à Alger trophée à la main, et il n’hésite pas à le dire.

C’est lors d’une conférence de presse qu’il a tenu aujourd’hui, le 30 décembre, à Doha, au Qatar, que le sélectionneur de l’équipe nationale s’est livré à répondre aux questions des journalistes. Pour Djamel Belmadi, il n’est pas aisé d’avancer après le premier tour lors de cette CAN 2022.

« Quand tu te qualifies premier ou deuxième de ton groupe, cela veut dire que tu vas devoir affronter l’Égypte, le Nigeria, la Tunisie, ou le Mali ! Donnez-moi une équipe faible parmi ces quatre sélections ! », s’interroge Belmadi. L’entraineur des Fennecs ajoute que « qu’il faut jouer avec un seul objectif, la victoire et affronter n’importe quelle équipe africaine ».

« J’avance avec la même envie »

L’Objectif principal pour Belmadi, lors de cette Coupe d’Afrique des Nations qui se tiendra à partir du 9 janvier au Cameroun, reste « de garder le titre et battre n’importe quelle sélection quelle que soit sa force ». Déterminé, le sélectionneur national balaie d’un revers de main la dernière décision de la FIFA ainsi que la polémique concernant le record d’invincibilité de l’équipe d’Algérie.

« Nous voulons toujours poursuivre la série de matchs sans défaite, et notre objectif est toujours de gagner », confie Belmadi. « J’ai toujours la même envie avec laquelle j’ai commencé avec les Verts, celle de récolter des titres », ajoute le sélectionneur national.

Belmadi confie que l’Équipe Nationale Algérienne ira au Cameroun avec l’objectif de garder son titre. La tache sera difficile, affirme-t-il, vu que toutes les autres sélections vont essayer de voler le trophée. « C’est une pression positive », estime toutefois Belmadi.