CAN 2022 : un ex-joueur algérien s’exprime sur l’élimination des Verts

La sortie inattendue de l’équipe nationale du premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun a enflammé la toile. Une nouvelle qui ne cesse de faire la Une des médias, notamment après une incroyable série de 35 matchs sans défaite, qui a vu sa triste fin face à la Guinée équatoriale.

À cet effet, l’ancien international algérien Sid Ahmed Benamara s’est exprimé au micro de la chaine arabophone Echourouk TV, où il a lancé : « les personnes les plus pessimistes ne pensaient pas que nous sortirions du premier tour de la CAN, ce qui est logique en tant que Champions africains. Mais on peut dire que toutes les circonstances et tous les facteurs étaient contre notre qualification au 2e tour, et franchement, nous avons bien joué contre la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. »

« Malheureusement, nous n’avons pas réussi à interpréter les occasions que nous avons eues aux buts. Pour le match contre la Côte d’Ivoire, je m’attendais à un fort retour des Verts. Cependant, ils n’ont pas pu gagner, et là j’ai vraiment confirmé que nos joueurs ne pouvaient pas s’adapter au climat du Cameroun, » a-t-il ajouté, avant de poursuivre : « nous devons nous tenir à leurs côtés, et leur fournir un soutien moral et psychologique. Sortir du premier tour de la CAN n’est pas la fin du monde. »

» L’élimination des Verts de la CAN fait désormais du passé » (Benamara)

Ainsi, Benamara n’a pas manqué à faire savoir : « ceux qui ont joué dans les jungles du continent noir comprennent très bien ce que je dis, il n’y a pas seulement le football, mais toutes les circonstances se tiennent devant vous, et je suis sûr que si nous nous qualifions pour la Coupe du Monde du Qatar, nous allons présenter une haute performance et nous partirons loin. »

Par ailleurs, l’ex-joueur des Fennecs a souligné que l’élimination des Verts de cette 33e édition de la CAN fait désormais du passé, et ils devront se focaliser maintenant sur les matchs barrages, prévus la fin mars prochain, contre le Cameroun.