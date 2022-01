CAN 2022 : un ex-international camerounais fait l’éloge de l’Algérie

Quelques heures seulement nous séparent du deuxième match de la sélection national face à son homologue de la Guinée équatoriale, entrant dans le cadre du premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun.

Ladite confrontation est prévue aujourd’hui, dimanche 16 janvier à partir de 20 heures (heure algérienne), au complexe sportif Japoma, à Douala au Cameroun.

A cet effet, l’ancien international camerounais, Aurélien Chedjou a révélé, dans des déclarations accordées au micro d’Ennahar TV, qu’il espérait que l’Algérie se qualifierait pour le deuxième tour de ce tournoi africain, afin d’élever le niveau de la compétition et de lui donner plus de valeur et d’importance.

« J’espère que l’équipe algérienne reviendra à son niveau et se qualifiera pour le prochain tour, car elle élèvera le niveau du championnat », a-t-il déclaré.

» Sortir du premier tour est un deuil national dans l’Algérie » (Chedjou)

En outre, l’ex-footballeur n’a pas hésité à faire savoir : « sortir du premier tour est un deuil national dans votre pays. Je pense que Riyad Mahrez devrait élever le niveau puisque l’Algérie est le tenant du titre et elle doit partir loin dans cette compétition. »

L’ancien joueur de Lille a par ailleurs affirmé : « le niveau est un peu le même entre toutes les équipes qui participent à la compétition footballistique africaine. Les petites équipes ont montré un bon niveau, ce qui est le cas de la sélection de la Sierra Leone lors de son match contre l’Algérie », avant d’ajouter : « il est vrai que l’équipe algérienne a été affectée par la chaleur et l’atmosphère climatique bien que ces facteurs soient contre les deux équipes, mais j’espère que l’équipe algérienne reviendra à son niveau. »

Il est également utile de rappeller que les Verts disputeront leur dernier match du premier tour, ce jeudi 20 janvier, contre leurs homologues de la Côte d’Ivoire.