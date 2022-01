CAN 2022 : un autre scénario pour la qualifications des Verts

C’est le jour du match tant attendu ! Aujourd’hui, les Fennecs d’Algérie affrontent les Éléphants de la Côte d’Ivoire, au stade Japoma, à Douala au Cameroun, à partir de 17 heures (heure algérienne), dans le cadre de la dernière journée de la phase des groupes du groupe E.

Les hommes de Djamel Belmadi doivent absolument emporter la rencontre s’ils espèrent décrocher le billet de la qualification aux huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique 2021 au Cameroun.

Pour la bonne nouvelle, la Côte d’Ivoire s’est qualifiée officiellement au prochain tour de ce tournoi africain, donnant ainsi espoir et augmentant les chances des coéquipiers de Baghdad Bounedjah afin de se qualifier.

Un seul but suffit pour se qualifier

En effet, ces derniers doivent inscrire un seul et unique but dans la cage des Ivoiriens pour assurer leur passage aux huitièmes de finale. Avec un but signé par les Verts, le résultat de l’autre match réunissant la Guinée équatoriale et la Sierra Leone n’aurait pas d’importance, et n’affecterait aucunement sur la qualification des protégés de Djamel Belmadi.

Les Fennecs peuvent également assurer la deuxième place avec un but contre la Côte d’Ivoire, mais aussi au cas d’un nul dans la rencontre réunissant la Sierra Leone et la Guinée équatoriale.

Pour les Éléphants, ils ont garanti leur place au prochain tour de la CAN, la soirée de ce mercredi 19 janvier, à la suite de la victoire du Nigeria face à la Guinée-Bissau. Ces derniers jouent aujourd’hui donc, que pour la première, la deuxième ou la troisième place.

Sachant que Riyad Mahrez et ses coéquipiers peuvent même arracher la première place du Groupe E si jamais ils gagnent avec un score de deux buts contre zéro.