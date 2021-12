CAN 2022 : tirage au sort pour les supporters algériens vaccinés

Prévue au Cameroun le 9 janvier jusqu’au 6 février de l’année prochaine, la Coupe d’Afrique des Nations ne tardera pas à lancer son coup d’envoi.

À cet effet, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, en coordination avec l’opérateur mobile Mobilis, ont annoncé ce dimanche 26 décembre 2021, l’organisation d’un tirage au sort pour les supporters entièrement vaccinés contre la Covid-19 pour les permettre d’assister à la CAN au Cameroun.

Dans un communiqué rendu public, l’EHS Salim Zemirli D’El-Harrach a révélé l’organisation d’une grande campagne de vaccination à la faveur des personnes désirant participer audit tirage au sort, afin de se rendre au Cameroun.

Le tirage au sort concerne tous les citoyens de plus de 18 ans

» Ladite campagne a commencé ce dimanche 26 décembre au niveau du service de vaccination. Soulignant que ce processus de vaccination s’adresse à tous les citoyens de plus de 18 ans, dans le but de leur permettre de bénéficier davantage des opportunités d’assister à la Coupe d’Afrique des Nations pour encourager et soutenir l’équipe nationale « , a fait savoir la même source.

Dans le même sillage, le communiqué en question a ajouté que les citoyens ayant reçu leurs deux doses de vaccin doivent se diriger au service de vaccination susmentionné afin de recevoir la troisième dose.

Par ailleurs, il est utile d’indiquer que les hommes de Djamel Belmadi affronteront, pour le compte du premier tour de la CAN, la Sierra Leone le 11 janvier 2022. Cinq jours plus tard, les Fennecs auront leur deuxième confrontation face à l’équipe de la Guinée équatoriale, pour conclure ledit tour le jeudi 20 janvier avec la rencontre contre la Côte d’Ivoire.