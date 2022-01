CAN 2022 : Slimani lance un message aux Algériens

Auteur d’un sacré parcours avec ses coéquipiers de l’équipe nationale, mais aussi avec son club français l’Olympique Lyonnais, la star Islam Slimani sera sans doute l’un des fers de lance de la sélection de Djamel Belmadi pour la Coupe d’Afrique.

Dans une interview livrée à son club Lyonnais, le meilleur attaquant de l’histoire de l’équipe nationale a affirmé l’importance du tournoi africain pour lui, pour ses coéquipiers, mais aussi pour tout le peuple algérien.

» C’est très important pour nous les Algériens ou les Africains en général. C’est une compétition majeure pour nous, c’est comme une coupe d’Europe. On l’attend avec impatience, » révèle-t-il.

Dans le même sillage, le natif d’Alger s’est exprimé déterminé et motivé afin de revenir au pays avec le prestigieux trophée africain, déclarant : » on sera attendus, mais nous quand on rentre dans une compétition, c’est pour la gagner. Après, on va voir, on va tout donner pour notre pays, pour notre peuple, notre famille et on verra « .

» Pour nous, c’est une compétition majeure » (Slimani)

Slimani a en outre évoqué son désir que la série d’invincibilité des Fennecs, estimée à 34 matchs sans défaite, durera le plus longtemps possible, en lançant : » oui, pourvu que ça dure. C’est très important pour nous, pour notre peuple, c’est ça le plus important pour nous, on joue pour notre peuple, notre pays et les rendre heureux comme ça en gagnant la CAN et la Coupe Arabe, c’est toujours bien « .

» Nous, on est là pour essayer de gagner des matchs, gagner des choses, c’est ça notre boulot, c’est ça notre envie, et avec la génération qu’on a, le coach qu’on a, c’est faisable « , a affirmé l’attaquant, avant d’ajouter : » c’est déjà ma cinquième CAN. Chaque CAN, j’avais des pépins. J’espère que durant celle-là, je serais bien, que je serais en forme pour essayer d’aider le maximum « .

À la fin de ladite interview, Islam Slimani n’a fait qu’à confirmer son but, ainsi que celui de tous ses coéquipiers de l’équipe nationale : » comme je l’ai dit tout à l’heure, pour nous, c’est une compétition majeure. C’est la Coupe d’Afrique, ça représente notre continent, notre pays. C’est toujours une fierté de la jouer « .