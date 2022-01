CAN 2022 : quels sont les matchs diffusés par l’ENTV ?

Le public sportif algérien, mais aussi africain, est impatient quant au lancement officiel de la grande compétition footballistique du continent, la Coupe d’Afrique des Nations.

Prévu initialement en 2021 au Cameroun, ce tournoi africain a fini par être reporté pour janvier 2022, et ce, à cause de la situation sanitaire alarmante qu’a connu le monde.

Sur ce, les équipes africaines qualifiées s’annoncent prêtes au défi, notamment face à une certaine sélection Championne d’Afrique en titre, mais aussi qui enchaine une série monstrueuse de 34 matchs sans défaite.

À cet effet, la Télévision Nationale Algérienne, dans un communiqué rendu public, a dévoilé son obtention des droits de diffusion des matchs des Verts tout au long de la Coupe d’Afrique au Cameroun.

» Afin d’offrir un service qui réponde aux attentes du public algérien, l’ENTV assurera la retransmission des matchs de l’équipe nationale d’Algérie tout au long de la CAN au Cameroun « , peut-on lire dans ledit communiqué.

En outre, la même source fait savoir qu’elle assurera également la diffusion du tout premier match de la CAN, prévu ce dimanche 9 janvier, opposant le Cameroun et le Burkina Faso, ainsi que le match de la finale.

Bein Sport assure la diffusion des matchs de la CAN

Dans le même sillage, la chaine sportive Bein Sports va à son tour, assurer la diffusion des matchs de la compétition africaine de football. Cette dernière a programmé pour le dimanche, la diffusion du premier match entre le Cameroun et le Burkina Faso, prévu à partir de 17 heures, dans sa chaine 2, ainsi le que match réunissant l’Éthiopie et le Cap-Vert sur sa chaine 6, à 20 heures.

Pour le lundi, la même chaine a programmé les rencontres opposant le Sénégal au Zimbabwe, la Guinée au Malawi, le Maroc au Ghana et les Comores au Gabon, et ce, à partir de 14 heures jusqu’au 22 heures du soir.

Le mardi sera sans doute le jour exceptionnel, pour cause : les Champions d’Afrique vont jouer leur premier match face à la Sierra Leone à 14 heures. À cet effet, Bein Sport a opéré sa diffusion, mais aussi le reste des rencontres, opposant le Nigeria à l’Égypte et le Soudan à la Guinée-Bissau, prévues respectivement, à 17 heures et à 20 heures.