CAN 2022 : les raisons de l’élimination de l’Algérie selon Zaoui

Le sujet concernant l’élimination de l’Algérie de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun ne cesse de susciter un grand débat. En effet, Riyad Mahrez et ses coéquipiers ont été éliminés lors de la phase de groupes de ce tournoi continental, après un nul face à la Sierra Leone, et deux défaites amères contre la Guinée équatoriale et la Côte d’Ivoire, respectivement.

Les médias et l’opinion sportive ne manquent toujours pas de s’exprimer quant à cet effet. C’est le cas de l’ex-international algérien Sami Zaoui.

En effet, l’ancien défenseur des Verts a évoqué, lors d’un entretien accordé à Echourouk, les raisons derrière la sortie précoce de l’équipe nationale du premier tour de la CAN au Cameroun, où il a lancé : » Ce qui est arrivé à la sélection nationale est tout à fait normal et il faut l’oublier et se concentrer sur l’avenir. La défaite devrait arriver un jour et c’est ça le football. Il ne faut pas trop aggraver la situation pour ne pas affecter négativement les éléments de l’équipe nationale « .

» Le ballon a refusé d’entrer » (Zaoui)

» Seuls le personnel technique et le coach Djamel Belmadi qui connaissent les vraies raisons de cet échec, étant le seul qui connaît les détails et les spécificités de chaque joueur, mais en général et en tant que spectateur des trois rencontres de l’équipe nationale à la CAN, je pense, qu’en plus du manque d’efficacité offensive, le déséquilibre de la défense n’a pas donné assez de confiance au reste des lignes en raison des opportunités qui étaient disponibles pour les concurrents. Ils atteignaient la cage de Rais M’bolhi en toute facilité « , explique-t-il.

Dans le même contexte, Zaoui a poursuivi : » Malgré les grandes opportunités qui s’offraient à l’équipe nationale, elles n’ont pas été interprétées en buts alors que les chances étaient moins disponibles pour nos concurrents et ont été exploitées. Pour nous, le ballon a refusé d’entrer « .

Le Cameroun est une équipe modeste, selon Zaoui

Au sujet des matchs barrages, prévus la fin de mars de l’année en cours contre l’équipe camerounaise, l’ancien défenseur des Fennecs a livré : » L’équipe camerounaise actuelle est une équipe modeste, pas le Cameroun que nous connaissions auparavant. Nous devons juste être dans notre journée et nous réglerons les choses au match aller pour que la rencontre retour ne soit qu’une formalité. Les joueurs seront automatiquement motivés pour jouer la Coupe du Monde 2022 au Qatar « .

» Nous espérons revenir rapidement sur le chemin de victoires de l’équipe nationale et leur souhaitons le meilleur pour satisfaire le peuple algérien lors des prochains matchs « , a conclu Samir Zaoui.