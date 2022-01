CAN 2022 : le 1e match de la compétition aura lieu aujourd’hui

La longue attente est terminée et le tournoi le plus attendu de l’année est enfin là ! Pour cette 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, le coup d’envoi sera donné par les deux grandes équipes africaines du groupe A, à savoir le Cameroun et le Burkina Faso.

Aujourd’hui, dimanche 9 janvier 2022, le nouveau stade Olembe de Yaoundé, capitale du Cameroun, réunira à partir de 16 heures GMT la toute première rencontre de cette compétition africaine, opposant le pays organisateur à son homologue burkinabé.

Les Lions Indomptables se préparent à cet effet, depuis fin décembre, espérant de remporter leur sixième titre CAN, à domicile et devant leurs fidèles supporters.

» C’est pour un nouveau défi avec les Lions Indomptables. Nous allons essayer de réaliser nos ambitions. Nous nous sommes bien préparés et maintenant nous sommes prêts pour la compétition. Notre adversaire n’est pas une équipe facile. Mais nous avons la force et la détermination de faire un bon départ « , affirme le sélectionneur de l’équipe camerounaise, Antonio Conceiçao.

Les Étalons prêts à relever le défi

Par ailleurs, les Étalons burkinabés sont à leur tour, déterminés et prêts pour la rude concurrence, notamment face à une grande équipe telle que le Cameroun. Les ambitions de ses derniers s’annoncent très hautes, et ce, malgré la difficulté de la tâche.

» On est face aux hôtes ce qui est difficile. Mais on a les moyens d’atteindre nos objectifs, et d’aller le plus loin possible dans cette compétition. Notre premier objectif est de dépasser la phase de groupes et notre objectif ultime est le titre « , annonce l’entraîneur adjoint du Burkina Faso, Sanou Firmen.

Cela ne peut qu’indiquer que ce tournoi, avec toutes ses rencontres, ne va être qu’enflammé, plein de surprises, de défi, de détermination, mais aussi de concurrence.

Pour notre sélection nationale, Championne d’Afrique en titre, elle disputera son premier match de la CAN 2022 ce mardi 11 janvier à 14 heures (heure locale), face à son homologue de la Sierra Leone.