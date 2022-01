CAN 2022 : l’Ambassadeur du Cameroun en Algérie livre ses attentes

Les premiers jours de l’année 2022 se marqueront par le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février de l’année en cours.

À cet effet, l’Ambassadeur du Cameroun en Algérie, Komidor Hamidou Njimoluh, l’invité de la chaine télévisée arabophone Ennahar TV, a fait part de ses attentes pour la prochaine CAN, où il a espéré une finale entre l’Algérie et le Cameroun.

» En tant que Camerounais, je m’attends à ce que la finale de la Coupe d’Afrique des Nations oppose les équipes du Cameroun et de l’Algérie, » a-t-il révélé, dans des déclarations accordées à ladite chaine.

Le Camerounais a également ajouté : » je considère que c’est un rêve précieux pour l’équipe camerounaise d’être présente, contre son homologue algérienne, à la finale de cette compétition africaine « , poursuivant : » nous aimons beaucoup les Algériens, mais puisque nous vous accueillons au Cameroun, la coupe doit rester chez nous. »

Komidor Njimoluh souligne que son pays est prêt à accueillir la CAN

Par ailleurs, l’Ambassadeur du Cameroun en Algérie a confirmé la disponibilité de son pays à accueillir la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des nations, prévue le 9 janvier, où il a révélé : » le Cameroun est non seulement prêt à accueillir la CAN, mais aussi à accueillir la Coupe du Monde « .

» Pour le Cameroun, cette affaire est close, et la question n’est plus à poser. Notre pays attend la réception de toute l’Afrique dans ce tournoi footballistique continental « , a-t-il affirmé, avant de conclure : » nous accueillons ceux qui étaient pour, comme nous accueillons ceux qui s’y opposent, et à la fin nous nous retrouverons tous au Cameroun « .