CAN 2022 : l’Algérie, une équipe louable et un adversaire redoutable

Nous sommes aux portes de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2022). Un rendez-vous footballistique de grande envergure dans lequel l’équipe nationale sera présente pour offrir du show aux amoureux du jeu du ballon rond, offrir la coupe au peuple et continuer sur sa lancée de victoire.

La CAN 2022 débutera le 9 janvier, l’Algérie figure dans le groupe E avec la Côte d’Ivoire, la Guinée équatoriale et Sierra Leone. L’EN, récente championne de la Coupe Arabe 2022 au Qatar, ayant impressionné le monde entier, est un adversaire redoutable. Nos joueurs sont mentionnés dans tous les plateaux des chaînes sportives après leurs performances indéniablement exceptionnelles, même avec des adversaires de taille. Au vu de ses victoires, les performances de ses joueurs et les stratégies infaillibles du sélectionneur national Djamel Belmadi, l’EN ne nous décevra pas.

La compétition dans sa 33ème édition qui débutera le 9 janvier et se terminera le 6 février, verra des Verts plus forts que jamais. En effet, l’EN fait froid dans le dos des autres équipes notamment avec ses combattants du désert et leur victoire écrasante de ( 3 – 0 ) contre le Ghana.

L’Algérie, le « grand méchant loup » du groupe E

L’EN et ses stars ont une ardeur qui crève les yeux. Au vu de leurs talents appréhendés, la situation ne s’annonce pas prometteuse pour les autres équipes. La Côte d’Ivoire doit digérer la suspension de son fameux gardien Sylvain Gbohouo pour utilisation de substance interdite aux sportifs en plus de l’absence de ses deux stars W. Boly et Gervinho pour blessures. Quant à la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, ça sera seulement leur 3 ème participation à la CAN.

Alors que l’Algérie a été sacrée championne d’Afrique en 2019, et ce, pour la deuxième fois de son histoire. Pour rappel, voici le calendrier du groupe E Algérie – Sierra Leone (11 janvier, 13h), Guinée Equatoriale – Côte d’Ivoire (12 janvier, 19h), Côte d’Ivoire – Sierra Leone (16 janvier, 16h), Algérie – Guinée Equatorial (16 janvier, 19h), Côte d’Ivoire – Algérie (20 janvier, 16h) et Sierra Leone – Guinée Equatorial (20 janvier, 16h).