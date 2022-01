CAN 2022 : l’Algérie, une équipe et moult adversaires

La 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations s’est annoncée enflammée, où toutes les équipes participantes ont démontré leur motivation et leur détermination afin de remporter le prestigieux trophée continental.

En effet, les Fennecs algériens ont disputé leur tout premier match de ce tournoi africain, le mardi 11 janvier à Douala, au Cameroun. Une rencontre qui s’est soldée par un nul (0-0) contre leurs homologues de la Sierra Leone.

Ce résultat a engendré un mécontentement chez le sélectionneur Djamel Belmadi, ses protégés, mais aussi le public sportif algérien.

Sur ce, le coach Belmadi est revenu sur ledit match et a déclaré à la presse que l’équipe nationale fait face à une concurrence féroce même en dehors du terrain, ajoutant que sa sélection est au centre de l’attention de tout le monde et qu’on en parle tout le temps.

« L’équipe nationale est au centre de l’attention de tous et est un premier candidat pour remporter le titre continental, et cela nous fera travailler maintenant et à l’avenir pour rendre le peuple algérien fier de nous », a-t-il expliqué.

« Maintenant, les joueurs ont oublié le match contre la Sierra Leone et nous continuons à travailler pour rendre le peuple algérien heureux, » a rassuré Belmadi.

» Il fallait juste un but pour faire la différence » (Belmadi)

En outre, le coach a fait savoir : « nous n’étions pas satisfaits du résultat, mais lorsque nous avons analysé, on s’est rendu compte que nous avons le plus dominés sur le jeu le long de la rencontre. Il fallait juste un seul but pour faire la différence. Toutefois, on accepte ça et nous nous remettrons rapidement au travail et nous nous concentrerons vraiment sur le prochain match ».

Ainsi, le sélectionneur national a également commenté sa réaction lors du match contre la Sierra Leone, déclarant : « j’ai réagi normalement lors du match et chaque entraîneur a sa propre façon ».

Par ailleurs, il convient de rappeler que la sélection nationale confrontera son homologue de la Guinée Équatoriale, ce dimanche 16 janvier à partir de 20 heures (heure algérienne), au complexe sportif Japoma au Cameroun.