CAN 2022. L’Algérie tenue en échec : résumé du match

C’est au complexe olympique Japoma à Douala, au Cameroun, que les hommes de Djamel Belmadi ont disputé leur premier match de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

Entrant dans le cadre du premier tour de la phase des poules du Groupe E, Youcef Belaili et ses coéquipiers ont affronté leurs homologues Sierra-leonais, aujourd’hui 11 janvier, de 14 heures à 15 h 52, dans un match enflammé qui s’est soldé par un score nul (0-0).

Les Verts ont fait une entrée timide lors de la première mi-temps du jeu, bien qu’ils ont le plus dominé sur le jeu face à leurs adversaires. Pour l’équipe adverse, leur détermination, mais aussi leur motivation étaient bien visibles lors des premières 45 minutes de la rencontre, où ils ont raté au moins 2 occasions pour inscrire des buts.

Cependant, ladite mi-temps n’a connu aucun but et s’est soldée par un résultat nul, mais aussi avec un carton jaune contre le défenseur Abdelkader Bedrane, précisément à la 34′ minute.

Deuxième mi-temps marquée par une domination algérienne

La deuxième partie du jeu s’est annoncée enflammée. Le capitaine Riyad Mahrez et ses coéquipiers ont repris leur souffle et sont entrés pleinement dans le jeu.

Djamel Belmadi a préféré remplacer son défenseur Abdelkader Bedrane par Djamel Benlamri, notamment que ce dernier a eu un carton jaune lors de la première mi-temps.

Lors de cette deuxième mi-temps, les Verts ont tenté de toute force d’inscrire leur premier but, toutefois, ce dernier était annoncé hors-jeu, et ce, lors des toutes premières secondes.

Les passes décisives et le grand jeu de nos Fennecs ont été tellement remarqués lors des deuxièmes 45 minutes de la rencontre. Yacine Brahimi a raté d’inscrire un but à la 51′ minute, Sofiane Bendebka à la 66′ minute et encore Said Benrahma à la 83′ minute. Cela ne veut que prouver la haute performance présentée par les Verts.

Cependant, tout cela n’était pas suffisant pour atteindre leur objectif majeur : signer le but de la victoire.