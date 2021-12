CAN 2022: l’Algérie sera privée des services de l’un de ses défenseurs

Le sélectionneur national Djamel Belmadi devra se passer des services de l’un de ses défenseurs lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, qui aura lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février.

Alors que le stage précompétitif en prévision de cette compétition devra être entamé officiellement dans quelques jours, la participation de l’un des défenseurs de l’EN n’est pas certaine. Il s’agit en effet de l’arrière gauche de Genoa, Mohamed Fares.

Ce dernier, rappelons-le, avait été également écarté du dernier stage pour cause de blessure. En effet, l’international avait été victime d’une lésion musculaire, ce qui a entrainé son éloignement du terrain avec son club depuis le 22 octobre dernier.

Fin octobre dernier, son club avait annoncé que le latéral gauche « allait être éloigné des terrains » en raison de sa lésion musculaire. Or, sa durée d’absence n’a pas été communiquée par la direction du club italien.

Ainsi, tout porte à croire que sa participation au stage prévu à Doha du 27 décembre 2021 au 6 janvier 2022 reste toujours incertaine et tributaire de son rétablissement.

Quels choix pour Belmadi ?

Cependant, le sélectionneur national n’aura que l’embarras du choix dans la sélection du groupe qui prendra part au prochain stage. En effet, il convient de noter que la CAF a autorisé les sélections à faire appel à 30 joueurs au lieu de 23 lors de la CAN 2019.

On peut déjà affirmer que les deux gardiens de but Raïs M’bolhi et Alexandre Oukidja seront incontournable aussi bien lors du stage que lors de la compétition continentale elle-même. De surcroit, avec la nouvelle décision de 30 joueurs, Belmadi pourra même compter sur quatre gardiens.

Sur le plan défensif, l’on prévoit également la présence des axiaux et latéraux habituels à l’effigie de Hocine Benayada, Youcef Atal, Ramy Bensebaïni, Djamel Benlamri, Aïssa Mandi, Ahmed Touba, Abdelkader Bedrane et Mehdi Tahrat.

Au milieu du terrain, Belmadi pourra également compter sur Ismaël Bennacer, Ramiz Zerrouki, Sofiane Feghouli, Haris Belkebla, Hicham Boudaoui, Farid Boulaya, Rachid Ghezza et Adam Zorgane.

Au niveau offensif, la liste des 30 devra également contenir les noms de Islam Slimani, Baghdad Bounedjah, Riyad Mahrez, Youcef Belaïli, Adam Ounas et Saïd Benrahma.