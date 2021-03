CAN 2022 : La Zambie arrache le nul contre l’Algérie (Résumé et Buts)

En déplacement en Zambie pour les qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2022, les verts terminent la cinquième journée avec un nul.

Les Zambiens ont réussi, ce jeudi soir, à arracher le nul (3-3) face à l’équipe d’Algérie au national Heroes stadium à Lusaka.

Mais malgré ce match nul, les hommes de Djamel Belmadi ne seront pas impactés, puisque l’Algérie est déjà qualifiée à la CAN 2022, depuis le dernier match face au Zimbabwe.

Les verts rattrapés par deux penalties discutables

Le score de la rencontre a été ouvert à la 17e minutes de jeu par Rachid Ghezal sur une belle passe d’islam Slimani vers le second poteau après une belle accélération.

Huit minutes plus tard (25e), Slimani double la mise. Rachid Ghezzal drible trois joueurs, pénètre sur la surface de jeu et finit par centrer vers le premier poteau où Slimani attendait la balle pour ajouter le deuxième but, avant que la Zambie réduise le score sur un penalty de Patson Daka à 33e.

En deuxième mi-temps, la Zambie égalise le score à la 52e minutes de jeu d’une tête croisée de Clatous Chama qui n’a laissé aucune chance à M’bolhi.

Quelques minutes après l’égalisation de la Zambie, Slimani resurgi pour signer le doublé à la 55e minutes sur une “passe cadeau” de Baghdad Bounedjah qui avait récupéré la balle sur une faute défensive de l’équipe adverse.

Dans les dix dernières minutes (80e), les Zambiens ont arraché le nul grâce à un deuxième penalty transformé en but par Patson Daka.

