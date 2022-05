CAN 2022 : la sélection algérienne de handball connaît ses adversaires

Clôturant les 3 marches du podium lors de la précédente édition, les Verts auront l’occasion d’améliorer leur classement pour la prochaine coupe d’Afrique du Handball. Organisée en Égypte, le tirage au sort de la CAN du handball Hommes a rendu son verdict.

En effet, la sélection algérienne du handball a hérité du Gabon, de la Guinée et du Kenya pour le compte de la phase des poules de la compétition continentale. Les hommes du sélectionneur, Rabah Gherbi, évolueront dans le groupe B de la CAN. Les coéquipiers de Messaoud Berkous devront se classer minimum 2ᵉ du groupe pour aspirer à un billet pour le prochain tour. À noter que les 14 sélectionnés africains concernés par l’échéance se donnent rendez-vous du 09 au 19 juillet prochain.

🇪🇬🗳✅

نتيجة قرعة بطولة أفريقيا مصر ٢٠٢٢ 📆 البطولة ستنطلق يوم ٩ يوليو حتى ١٩ يوليو 🏟 البطولة ستقام على صالتين:

📍 صالة حسن مصطفى ب٦ أكتوبر

📍 صالة ٦ أكتوبر الدولية 🤝 مصر و تونس في مواجهة محتملة في نصف نهائي البطولة.#Handgoal🇪🇬 #HandgoalAfrica22 pic.twitter.com/Tp4pNknHRs — Handgoal (@handgoall) May 26, 2022

Le handball algérien, des promesses et des déceptions ?

Champions d’Afrique à 7 reprises, les Verts peinent à briller depuis le dernier sacre de 2014. Une situation dû à l’instabilité vécue dans les couloirs de la fédération algérienne, la FAHB. Cette dernière connaîtra un nouveau président lors de la prochaine assemblée générale élective programmée pour le 31 mai 2022.

Les Verts auront deux compétitions à disputer pour tenter de retrouver de leur gloire d’antan. Les JO méditerranéens seront la première étape à franchir pour la sélection algérienne en vue de la prochaine CAN, et, éventuellement, pour la prochaine qualification en coupe du monde en terres suédoise et polonaise.